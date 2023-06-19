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"مصري يغطس ويمسك بيديه قرش التهم سائحا روسيا".. ما حقيقة الفيديو؟

Lebanon 24
19-06-2023 | 10:36
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بعد أيام على مصرع شاب روسي في هجوم لسمكة قرش قبالة سواحل مدينة الغردقة المصرية، تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو ادعى ناشروه أنّه يُظهر شابّاً يقفز في الماء ويصطاد تلك السمكة المفترسة. 
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وأظهر في الفيديو أحد الشبان هو يقفز مما يبدو أنه مركب في البحر، ثم يمسك بما يبدو أنها سمكة كبيرة. وجاء في التعليقات المرافقة أن الفيديو يظهر "لحظة اصطياد صيّاد مصري لقرش الغردقة".
 
 
لكن هذا الفيديو منشور قبل سنوات ولا شأن له بتلك الحادثة، فبالتفتيش عنه على محركات البحث يُظهر أنه منشور قبل سنوات، مما ينفي أن يكون حديثاً مثلما ادعت المنشورات.
 
ويمكن العثور على الفيديو على صفحات على مواقع التواصل عام 2019 مرفقاً بتعليقات مختلفة.

ولم يتسن لوكالة "فرانس برس" التثبّت من ملابسات الفيديو، بيد أن نشره قبل نحو خمسة أعوام ينفي أن يكون حديثاً.
 
وكانت قد أعلنت وزارة البيئة أن فرقها المختصة قامت بـ "صيد السمكة المتسببة في الحادث لفحصها"، وذلك "في ضوء ما تم رصده من سلوكيات غير طبيعية من سمكة القرش". (الحرة)
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