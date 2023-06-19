خلال رحلتها إلى حطام "تيتانيك".. الغواصة اختفت وعلى متنها 5 أشخاص

إختفت غواصة سياحية، على متنها خمسة أشخاص، في شمال المحيط الأطلسي، أثناء قيامها برحلة غوص إلى حطام سفينة "تيتانيك".



وأكد متحدث باسم خفر السواحل في بوسطن الأميركية، لصحيفة "الغارديان" خبر "اختفاء غواصة صغيرة على متنها خمسة أشخاص بالقرب من حطام تيتانيك"، كاشفاً "إطلاق عمليات البحث والإنقاذ صباح الاثنين".

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وتنظم إحدى الشركات الخاصة رحلات الزيارة إلى حطام السفينة الذي يقع في قاع المحيط على عمق يصل إلى أكثر من 3 آلاف متر، على بعد 595 كيلومتر من ساحل مقاطعة نيوفاوندلاند الكندية.





ومنذ عامين، بدأت شركة "أوشن غايت"، تنظيم رحلات سياحية استكشافية إلى حطام السفينة، عبر غواصة صغيرة تتسع لخمسة أشخاص، بتكلفة 125 ألف دولار للشخص الواحد، تشمل الغوص لرؤية الحطام، ومعدات الرحلة، وجميع الوجبات.



ووفقا لموقعها على الإنترنت، خططت الشركة لرحلة استكشافية مدتها 8 أيام 7 ليال إلى الحطام في الفترة من 12 إلى 20 حزيران، كان من المقرر أن يشارك فيها 6 زوار كحد أقصى.