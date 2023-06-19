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مغريات مالية كبيرة للعيش بهذه المنطقة... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
19-06-2023 | 23:09
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أعلنت الحكومة الأيرلندية عن عن خطة لزيادة عدد سكان أكثر من عشرين جزيرة نائية في المحيط الأطلسي من خلال منح تبلغ نحو 92000 دولار للراغبين في الانتقال إلى تلك الجزر.

تشمل الجزر إينيس مور، حيث تم تصوير فيلم "The Banshees of Inisherin" المرشح لجائزة الأوسكار لعام 2022، وهي واحدة من جزر آران التي تقع قبالة الساحل الغربي لأيرلندا.
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وغالبا ما تكون هذه الجزر نقطة جذب سياحي بسبب مناظرها الطبيعية الوعرة وتاريخها.  لكن على مدى العقدين الماضيين تضاءل عدد سكان هذه الجزر، حيث ينتشر الآن أقل من 3000 شخص في أراضيها، وفقا لما تقوله خطة الحكومة الأيرلندية الجديدة.

ومع ذلك ، تعد الجزر مهمة للسياحة ، حيث يستقبل أكثر من 300000 زائر سنويا، وهو ما أثار تفاعلاً للعيش في جزر "شاعرية".

وأشارت الخطة إلى أن "الاهتمام المستمر لمجتمعات الجزر على الصعيدين الوطني والدولي هو الحفاظ على مستويات السكان في جزرهم". "تتمتع المجتمعات الجزرية عموما بملف عمري أعلى من المتوسط ، حيث يغادر العديد من الشباب الجزر للاستفادة من المزيد من التعليم أو فرص العمل في أماكن أخرى."

إليك ما يجب معرفته عن المنحة الأيرلندية:

كم تقدم أيرلندا؟

تقدم أيرلندا ما يصل إلى 92,000 دولار تقريبا (84,000 يورو) للأشخاص الذين يقومون بترميم "مبنى مهجور" في إحدى الجزر، حيث يمكن للأشخاص الذين يصلحون عقارا شاغرا الحصول على ما يصل إلى 67,000 دولار (60,000 يورو) تقريبا للتجديد، وفقا لموقع حكومي رسمي على الإنترنت. 

تقدم الحكومة الآن المزيد من الأموال للجزر كجزء من خطتها والتي تمتد 10 سنوات لجذب المزيد من السكان للانتقال إلى هناك.

كيف يمكنني التأهل للحصول على التمويل؟

هناك معايير محددة للحصول على التمويل، وفقا للحكومة. من بينها:

يجب أن يكون العقار شاغرا لمدة عامين على الأقل وتم بناؤه قبل عام 2008.
يجب أن تمتلك العقار أو أن تكون بصدد شرائه.
يجب أن تعيش في المنزل كمقر إقامة خاص رئيسي عند اكتمال العمل، أو تأجيره.
لا يمكنك أن تكون شركة أو مطورا عقاريا مسجلا.
هل يمكن للأجانب شراء عقارات في أيرلندا؟

نعم ، لأنه لا توجد متطلبات إقامة لشراء العقارات في أيرلندا ، وفقا للحكومة.

ومع ذلك ، فإن شراء عقار لا يمنحك تلقائيا الحق في الإقامة في أيرلندا ، كما أشارت الحكومة.

كما يمكن التقدم بطلب للحصول على تصاريح عمل، في حين أن أولئك الذين يرغبون في الاستثمار في أيرلندا أو بدء عمل تجاري هناك يمكنهم أيضا التأهل للحصول على الإقامة.(سكاي نيوز عربية) 
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