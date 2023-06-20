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غواصة سياحية تختفي... ما القصة؟

Lebanon 24
20-06-2023 | 02:00
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ذكرت تقارير إعلامية أن البحث جار عن غواصة مفقودة تعمل في نقل أفراد لمشاهدة حطام السفينة تايتانيك.

قال خفر السواحل الأميركي إن عملية البحث تجري، يوم الاثنين، قبالة ساحل نيوفاوندلاند. وأكدت شركة "أوشن غيت إكسبديشن" ملكيتها للسفينة المفقودة.
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قالت الشركة في بيان لبي بي سي نيوز: "نقوم بعملية استكشاف وحشد جميع الخيارات لإعادة الطاقم بأمان. ينصب تركيزنا الكامل على أفراد طاقم الغواصة وعائلاتهم."

 بدأت شركة "أوشن غيت إكسبديشن"في عام 2021 ما توقعت أن تصبح رحلة سنوية لتأريخ تحلل سفينة المحيط الأيقونية التي اصطدمت بجبل جليدي وغرقت عام 1912.

ونقلت أسوشيتد برس عن الشركة في ذلك الوقت إنه بالإضافة إلى علماء الآثار وعلماء الأحياء البحرية، فإن الرحلات الاستكشافية ستشمل أيضا حوالي 40 سائحا مدفوع الأجر يتناوبون على تشغيل معدات السونار وأداء مهام أخرى في الغواصة التي تقل على متنها خمسة أشخاص.

 كانت المجموعة الأولى من السائحين تمول الرحلة الاستكشافية من خلال إنفاق ما بين مائة ألف و150 ألف دولار للمقعد. (سكاي نيوز عربية) 
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