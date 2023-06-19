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حالته الصحية سيئة.. حصان يعض طفلاً في الأردن ويصيبه بمرض غريب!

Lebanon 24
19-06-2023 | 23:37
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يرقد طفل في مدينة إربد شمال الأردن في المستشفى منذ أيام، بعدما تعرض لعضة حصان، وأدى إلى إصابته بمرض غامض لم يعرف علاجه إلى الآن.
وأوضح مدير مستشفى الأميرة بسمة إبراهيم شهابات، أن الطفل الذي أصيب بعضّة الحصان يبلغ من العمر 7 أعوام، ويتلقى العلاج تحت إشراف طبي في المستشفى، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أردنية.
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وكشف شهابات أن الحصان نفق بعد يوم من عضّه الطفل، إثر مرض يتم التقصي عنه في وزارة الصحة.
وأضاف أن الطفل تم إعطاؤه جرعتين ضد السُعار حتى الآن، بالإضافة إلى المضادات الحيوية والعلاج المناسب.

وتعرض الطفل لعضّة من حصان أثناء تواجده في منزله بلواء المزار الشمالي في محافظة إربد.

 
 
بدوره، قال عبد الله جروان، والد الطفل في تصريحات صحافية، إنه قام بنقل ابنه إلى مستشفى الأميرة بسمة، يوم الخميس الماضي، وتفاجأ بنفوق الحصان في اليوم التالي.
وأضاف أنه تم قطع رأس الحصان الصغير الذي كان يربيه في منزله، وإرساله إلى وزارة الصحة لمعرفة المرض الذي تسبب بنفوقه بالتنسيق مع وزارة الزراعة، كونها حالة غريبة قد ترتبط بمرض معين أصاب الحصان.

وعن الوضع الصحي لابنه، أشار إلى أن الأطباء أعطوه لقاحاً مضاداً، لكنه الآن في حالة صحية سيئة ويعاني من أوجاع في جسده، مشيراً إلى أن الأطباء أخبروه أن العلاج الصحيح للطفل متوقف على معرفة المرض الذي أصاب الحصان. (العربية)
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