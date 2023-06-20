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منوعات
تحذير من ارتداء الأحذية الرياضية في المطارات.. ما السبب؟
Lebanon 24
20-06-2023
|
05:28
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يرتدي كثيرون أحذية رياضة عند التوجه للمطار للسفر، لكونها "مريحة وعملية" ولكن خبيرة في الأحذية حذرت من هذا الأمر، ونصحت "بالابتعاد عن الأحذية الرياضية في المطارات".
وفي مقابلة مع صحيفة "صن"، قالت ليزا كاي، صاحبة شركة "سول بليس" للأحذية، إنها تنصح بالابتعاد عن الأحذية الرياضية في المطار.
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وقالت كاي: "أحذية الرياضة مريحة بالفعل وشكلها جميل، لكنها ستكون معيقة جدا في المطارات".
وأوضحت: "سيتوجب على الراكب خلعها كلما مرّ من أجهزة التفتيش، ثم إعادة ارتدائها مجددا، وهي عملية طويلة وتستهلك الوقت، لأن عليك الجلوس ثم ربط الحذاء بعد فتحه، كل مرة تمر من أجهزة التفتيش في المطارات".
وأشارت إلى أن هذا الأمر سيسبب متاعب كثيرة للراكب خاصة في المطارات المزدحمة.
وأشارت إلى أنه خلال ارتداء حذاء الرياضية، سيتوجب عليك وضع أغراضك الشخصية على أرض المطار "المليئة بالجراثيم"، من أجل ربط الحذاء، مما يضع المسافر عرضة للمشاكل الصحية.
عوضا عن حذاء الرياضة، أوصت ليزا الركاب بارتداء أحذية "سهلة الارتداء"، أو "أحذية رياضية بسحابات"، لتسهيل الأمر.
وتابعت: "من السهل جدا نزع الأحذية الخفيفة أثناء الفحوصات الأمنية".
وتقصد ليزا الأحذية التي يتم ارتداءها بسهولة دون الحاجة لليد، والتي تكون خفيفة عادة.
ولكن حذرت ليزا من عدم ارتداء الجوارب، بسبب احتمالية المشي على أرض المطار دون حذاء.
المصدر: سكاي نيوز
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