تحذير من ارتداء الأحذية الرياضية في المطارات.. ما السبب؟

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يرتدي كثيرون أحذية رياضة عند التوجه للمطار للسفر، لكونها "مريحة وعملية" ولكن خبيرة في الأحذية حذرت من هذا الأمر، ونصحت "بالابتعاد عن الأحذية الرياضية في المطارات".وفي مقابلة مع صحيفة "صن"، قالت ليزا كاي، صاحبة شركة "سول بليس" للأحذية، إنها تنصح بالابتعاد عن الأحذية الرياضية في المطار.وقالت كاي: "أحذية الرياضة مريحة بالفعل وشكلها جميل، لكنها ستكون معيقة جدا في المطارات".وأوضحت: "سيتوجب على الراكب خلعها كلما مرّ من أجهزة التفتيش، ثم إعادة ارتدائها مجددا، وهي عملية طويلة وتستهلك الوقت، لأن عليك الجلوس ثم ربط الحذاء بعد فتحه، كل مرة تمر من أجهزة التفتيش في المطارات".وأشارت إلى أن هذا الأمر سيسبب متاعب كثيرة للراكب خاصة في المطارات المزدحمة.وأشارت إلى أنه خلال ارتداء حذاء الرياضية، سيتوجب عليك وضع أغراضك الشخصية على أرض المطار "المليئة بالجراثيم"، من أجل ربط الحذاء، مما يضع المسافر عرضة للمشاكل الصحية.