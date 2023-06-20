Advertisement

منوعات

تحذير من ارتداء الأحذية الرياضية في المطارات.. ما السبب؟

Lebanon 24
20-06-2023 | 05:28
A-
A+
Doc-P-1079385-638228614821405312.jpeg
Doc-P-1079385-638228614821405312.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يرتدي كثيرون أحذية رياضة عند التوجه للمطار للسفر، لكونها "مريحة وعملية" ولكن خبيرة في الأحذية حذرت من هذا الأمر، ونصحت "بالابتعاد عن الأحذية الرياضية في المطارات".

وفي مقابلة مع صحيفة "صن"، قالت ليزا كاي، صاحبة شركة "سول بليس" للأحذية، إنها تنصح بالابتعاد عن الأحذية الرياضية في المطار.
Advertisement

وقالت كاي: "أحذية الرياضة مريحة بالفعل وشكلها جميل، لكنها ستكون معيقة جدا في المطارات".

وأوضحت: "سيتوجب على الراكب خلعها كلما مرّ من أجهزة التفتيش، ثم إعادة ارتدائها مجددا، وهي عملية طويلة وتستهلك الوقت، لأن عليك الجلوس ثم ربط الحذاء بعد فتحه، كل مرة تمر من أجهزة التفتيش في المطارات".

وأشارت إلى أن هذا الأمر سيسبب متاعب كثيرة للراكب خاصة في المطارات المزدحمة.

وأشارت إلى أنه خلال ارتداء حذاء الرياضية، سيتوجب عليك وضع أغراضك الشخصية على أرض المطار "المليئة بالجراثيم"، من أجل ربط الحذاء، مما يضع المسافر عرضة للمشاكل الصحية.
 
عوضا عن حذاء الرياضة، أوصت ليزا الركاب بارتداء أحذية "سهلة الارتداء"، أو "أحذية رياضية بسحابات"، لتسهيل الأمر.

وتابعت: "من السهل جدا نزع الأحذية الخفيفة أثناء الفحوصات الأمنية".

وتقصد ليزا الأحذية التي يتم ارتداءها بسهولة دون الحاجة لليد، والتي تكون خفيفة عادة.

ولكن حذرت ليزا من عدم ارتداء الجوارب، بسبب احتمالية المشي على أرض المطار دون حذاء.
المصدر: سكاي نيوز
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:51 | 2023-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:50 | 2023-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2023-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2023-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:00 | 2023-06-20
05:00 | 2023-06-20
04:03 | 2023-06-20
02:00 | 2023-06-20
02:00 | 2023-06-20
01:34 | 2023-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website