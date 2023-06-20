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في السعوديّة... إنقاذ شاب من الغرق في شلال الحمدة!

Lebanon 24
20-06-2023 | 16:00
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انتشر مقطع فيديو لعدد من الشباب، وهم يحاولون إنقاذ شاب من الغرق في شلال الحمدة بالباحة جنوب غرب السعودية.

ويظهر الفيديو مجموعة من الشباب يسبحون في الشلال، بينما كان أحدهم على وشك الغرق، حتى تمكن الشباب من سحبه، والخروج به من المياه.
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وحاز مقطع الفيديو لإنقاذ الشاب من الغرق في شلال الحمدة بالباحة، على إعجاب العديد من المواطنين ورواد مقاطع التواصل الاجتماعي.

وغرد أحد المواطنين: "مكان خطير، وإن شاء الله يمنعوهم من السباحة به"، كما علق آخر: "ممنوع السباحة في الأماكن المجوفة".

بدورها جدّدت إدارة المدني في السعودية تحذيراتها من السباحة في الأودية ومجاري السيول وبالقرب من المستنقعات المائية. (العربية)
 
 
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