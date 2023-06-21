سيدة تتهم الشرطة بقتل زوجها... ما القصة؟

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اتهمت سيدة مصرية رجال الشرطة بقتل زوجها وآخرين في محافظة أسيوط جنوبي مصر، بينما قالت وزارة الداخلية إنها قضت على "6 عناصر إجرامية يروعون المواطنين".وتداول نشطاء مقطع فيديو للسيدة وهي توجه اتهامات للشرطة المصرية بـ"قتل زوجها و5 رجال آخرين"، بينما نفت وزارة الداخلية المصرية صحة ما ورد في مقطع الفيديو المتداول.وقال النشطاء إن "وزارة الداخلية المصرية قتلت 6 مواطنين (عائلة كاملة) من أهالي جزيرة بني فيزا بمركز صدفا بمحافظة أسيوط"، تعليقا على مقطع الفيديو الذي ظهرت خلاله السيدة.ومن جانبها قالت الشرطة في بيان إن الواقعة تعود لتاريخ 15 الجاري، حيث "قام شخصان بترويع المواطنين وإطلاق أعيرة نارية على أحد الأشخاص بالطريق العام بدائرة قسم شرطة أبوتيج بأسيوط وأردياه قتيلا حال استقلالهما مركبة توك توك".وحسب ما جاء في بيان الداخلية، فقد أسفر ذلك عن "إصابة شخص آخر وطفلة بطلقات نارية تصادف مرورهما بمحل الواقعة".وأكدت الداخلية أنه أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم "4 أشخاص من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة"، وتم ضبط أحدهم بالزراعات المتاخمة لمسكنه بمركز ساحل سليم بأسيوط.وأسفرت التحريات عن اختباء باقي المتهمين بمسكن أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة صدفا، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المسكن المشار إليه، حسب بيان الداخلية.وقالت الداخلية إنه "حال وصول القوات بادر المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية الكثيفة"، وقد أسفر التعامل عن "مصرع العناصر الإجرامية شديدة الخطورة" المتهمين بارتكاب الواقعة و3 عناصر إجرامية أخرى.وحسب الداخلية فقد تم العثور بحوزتهم على "أسلحة وأعيرة نارية مختلفة ومخدرات"، فضلا عن المركبة "توك توك" المستخدمة في الواقعة.(الحرة)