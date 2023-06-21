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خبر لقرش حي جنح للشاطئ ينتشر عبر مواقع التواصل.. ما حقيقته؟

Lebanon 24
21-06-2023 | 14:00
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تنتشر على مواقع التواصل مئات الشائعات يومياً المرفقة بصور ومقاطع فيديو مفبركة، ويتم تداولها بكثافة بين رواد السوشيال ميديا. 

وفي هذا الشأن، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحوت جنح إلى اليابسة قيل إنه قرش عُثر عليه في المغرب، وهو الأمر الذي تبين عدم صحته، حيث إن الفيديو مصوّر على شاطئ في كولومبيا سنة 2021، وليس في المغرب.
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ويظهر في الفيديو أشخاص مجتمعون حول حوت جانح على الشاطئ وبعضهم يحاول إرجاعه إلى الماء.

وعلّق الناشرون بالقول "هذا القرش عُثر عليه في المغرب"، إلا أنه تبين أن مقطع الفيديو قديم ولم يُصوّر في المغرب.
 


فقد مكّن البحث بتقطيعه إلى مشاهد ثابتة من العثور على نسخة بجودة أفضل تُسمع فيها لغة المتحدّثين فيه بوضوح.

وقد تعرّف صحافيو وكالة "فرانس برس" في بوغوتا على اللغة المسموعة في التسجيل، وأكدوا أنها اللغة الإسبانيّة التي يتحدّث بها سكان كولومبيا، ما ينفي أن يكون الفيديو قد صُور في المغرب.

وأرشد البحث باستعمال كلمات مفتاحيّة باللغة الإسبانيّة مثل "إنقاذ قرش كولومبيا" إلى نسخ عدّة للفيديو وللحدث نفسه منشورة على عدّة مواقع إخبارية محلية في نيسان من سنة 2021.

وجاء في التفاصيل، بحسب الفيديو، أن صيّادين "ساعدوا قرشاً لإرجاعه إلى البحر" بعدما علِق على شاطئ في منطقة تشوكو الواقعة شمال غرب كولومبيا.

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