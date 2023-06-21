خبر لقرش حي جنح للشاطئ ينتشر عبر مواقع التواصل.. ما حقيقته؟

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تنتشر على مواقع التواصل مئات الشائعات يومياً المرفقة بصور ومقاطع فيديو مفبركة، ويتم تداولها بكثافة بين رواد السوشيال ميديا.وفي هذا الشأن، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحوت جنح إلى اليابسة قيل إنه قرش عُثر عليه في المغرب، وهو الأمر الذي تبين عدم صحته، حيث إن الفيديو مصوّر على شاطئ في كولومبيا سنة 2021، وليس في المغرب.ويظهر في الفيديو أشخاص مجتمعون حول حوت جانح على الشاطئ وبعضهم يحاول إرجاعه إلى الماء.وعلّق الناشرون بالقول "هذا القرش عُثر عليه في المغرب"، إلا أنه تبين أن مقطع الفيديو قديم ولم يُصوّر في المغرب.