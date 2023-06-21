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أفضل مطعم في العالم... أين يقع؟

Lebanon 24
21-06-2023 | 16:00
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منح تصنيف "50 بست رستورانتس" الشهير، لقب "أفضل مطعم في العالم" لسنة 2023 لـ"سنترال" من البيرو، الذي يملكه الطاهيان فيرجيليو مارتينيز وبيا ليون، وخصص حيزا كبيرا لفن الطهو الإسباني.

وأوضحت الجهة المنظمة التي أقامت احتفالها في مدينة فالنسيا الإسبانية، أن مطعم "سنترال" الكائن في ليما، حصل على اللقب خلفا لـ"جيرانيوم" الدنماركي، نظرا إلى أن أطباقه تتسم بـ"تنوّع مكوناتها"، وإلى أن مطبخه يعبّر عن "تاريخ بيرو وتقاليدها".
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واحتل "ديسفروتار" في برشلونة المركز الثاني في هذا التصنيف الذي تضعه مجلة "رستورانت" البريطانية، متقدما على مطعمين إسبانيين آخرين هما "ديفيرسو" في مدريد (في المركز الثالث) و"أسادور إتشيباري" (في المرتبة الرابعة)، حسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس". (سكاي نيوز)
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