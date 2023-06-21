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برجك اليوم

Lebanon 24
21-06-2023 | 23:00
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الحمل
إذا كُلفت بعمل محدد عليك تنفيذه بصدق وأمانة، فهذا يكون في مصلحتك ويرفع من منسوب الثقة بك
الثور
 أنت في خضمّ البحث عن الطرق التي تؤمّن لك الحركة الدائمة وعدم الاستسلام للإحساس بالعجز
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الجوزاء
 يقدّر الآخرون ميزاتك، وتمارس سحراً كبيراً وتصغي إلى ما يقوله لك أرباب العمل باهتمام، وتبدي آراءك براحة تامة
السرطان
 يتحدث هذا اليوم عن شؤون مالية ومهنية طارئة وعن أخبار تخصّ رحيل أحد الأشخاص كان يشغل مركزاً أو مكاناً مهمّاً، ويؤثر الأمر في أوضاعك
الأسد
انتبه من غضب يسود اليوم، ولا تخضع لنزواتك فقد تصطدم بخبر يتعلق بزميل، كأن يكون مرتبطاً أو كأن يقرّر الرحيل بلا سبب
العذراء
تشكو تراجعاً في المعنويات وتأخيراً في المعاملات وبلبلة، ومن الحكمة عدم استعجال الأمور على الاطلاق، تفادياً لأي خيبة كبيرة قد تُمْنى بها
الميزان
تبرز في الضوء، ويحمل إليك هذا اليوم مجداً أو مركزاً أو مسلكاً جديداً تختاره في حياتك
العقرب
يمكنك الاستفادة من خبرة الآخرين، وهذا يكون مفيداً في الخطوات العملية الجديدة التي تنوي تنفيذها
القوس
لا تكون مرتاحاً هذا اليوم بسبب كثرة المشكلات العملية والضغوط، إضافة إلى مطالب أرباب العمل المتكررة التي ترهقك
الجدي
 لا ينذر هذا اليوم بالمشكلات والعقوبات وتتخلص من بتجربة صعبة، تجنّب الاخطاء والتهور والتسرع
الدلو
قد يحاول بعضهم دفعك إلى ارتكاب الخطأ، لكنّهم لن ينجحوا لأنك أكثر إدراكاً وإلماماً بما يحصل حولك
الحوت
تتبدّل معطيات كثيرة في العمل وتتلقى اقتراحاً أو عرضاً، ما يسبب لك بعض القلق والتوتر
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