ملكة جمال "مخمورة" تتورّط في مشاجرة وتعض حارس ملعب!

تعرضت ملكة جمال سكتلندا 2022، لوسيا صوفيا تومسون، لاتهامات بالعنصرية بعد أن دخلت في شجار مع رجل أمن في الملعب خلال مباراة للريغبي.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد وقعت المشاجرة بين الحسناء الأولى في سكتلندا وأحد رجال حفظ الأمن في ملعب أدنبرة يوم 17 حزيران الجاري، الذي استضاف منافسات للريغبي.

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وادعى شهود عيان على الحادث، تمكنوا من تصويره، أن لوسيا تومسون ظهرت في المحفل الرياضي وهي مخمورة، حيث هاجمت أحد أفراد الأمن وأهانته علانية على أسس عنصرية، كما أوضح بعض الشهود أن الفتاة عضت الضحية.





وواجهت لوسيا صوفيا تومسون البالغة من العمر 24 عاما، موجة من الانتقادات بعد أن انتشر مقطع الفيديو الخاص بالواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اتهم المستخدمون ملكة جمال سكتلندا بالعنصرية، ما دفعها إلى إغلاق الاتصال الخاص بها عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستغرام".

وتعرضت جمعية الأزياء الاسكتلندية المملوكة من قبل تومسون، لموجة من الانتقادات أيضا، على الرغم من أن الشركة حاولت التخفيف من الأمر بالقول إنها تأخذ القضية على محمل الجد، بينما اختار العديد من الأعضاء الابتعاد عنها، بحسب صحيفة "ديلي ميل". (روسيا اليوم)