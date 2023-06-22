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برجك اليوم

Lebanon 24
22-06-2023 | 23:00
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الحمل
القمر الجديد في برج السرطان يثير قضية مهنية وقد تؤدي دوراً قيادياً في مسألة تحتاج إلى رعايتك
الثور
قد تواجه مشكلة طارئة هذا اليوم تتعلق بارتباط مهني سابق لم تستطع إيفاء تعهدك به، انتبه للنزاعات
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الجوزاء
القمر الجديد في برج السرطان يتحدث عن عملية شرائية أو عملية بيع أو عن استثمار تخطط له وقد تؤتمن على سرّ
السرطان
لا تجازف بمستقبلك من أجل مكاسب صغيرة، لأنها لن تدوم كثيراً، بل عليك البحث عن مجالات تدوم وتكون مربحة
الأسد
يعزز هذا اليوم مكانتك الشخصية ويضفي عليك سحراً ويبشر بفترة من الشعبية والنجاح المنقطع النظير، فاطمئن
العذراء
القمر الجديد في برج الجوزاء يولد قيداً ويشوش على مشروع لك أو عقد ويجعل أحد الأحلام يتبخر
الميزان
يبشر هذا اليوم بفترة من الحظ على الصعيد المهني، لكن تحسّب لأي طارىء ولا تصدّق بعض الوعود
العقرب
ينتقل كوكب مركور إلى برج السرطان فتسهل المحادثات وتزدهر، وتشعر أنك تحررت من قيد وتضع اللمسات الاخيرة على مشروع خاص
القوس
يتحدث هذا اليوم عن ضرورة تسوية وضع شخصي قد يولد في مجال عملك ويمكن أن يتطور نحو الأسواء، انتبه
الجدي
تتخلص من خيبة أمل بسيطة واجهتك أخيراً، وتستوعب الأمور بجدية أكبر في محيطك المهني وتكون المرجع الصالح
الدلو
 يثير هذا اليوم قصة قديمة ويضعها على بساط البحث مجدداً، فتنكب على دراستها من مختلف الجوانب
الحوت
يخف الضغط وتشعر بذلك ويدعوك هذا اليوم إلى الانفتاح وتنفيذ الرغبات والأفكار، ويجعلك تستفيد من بعض الظروف
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