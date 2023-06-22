الحمل

القمر الجديد في برج السرطان يثير قضية مهنية وقد تؤدي دوراً قيادياً في مسألة تحتاج إلى رعايتك

الثور

قد تواجه مشكلة طارئة هذا اليوم تتعلق بارتباط مهني سابق لم تستطع إيفاء تعهدك به، انتبه للنزاعات

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الجوزاء

القمر الجديد في برج السرطان يتحدث عن عملية شرائية أو عملية بيع أو عن استثمار تخطط له وقد تؤتمن على سرّ

السرطان

لا تجازف بمستقبلك من أجل مكاسب صغيرة، لأنها لن تدوم كثيراً، بل عليك البحث عن مجالات تدوم وتكون مربحة

الأسد

يعزز هذا اليوم مكانتك الشخصية ويضفي عليك سحراً ويبشر بفترة من الشعبية والنجاح المنقطع النظير، فاطمئن

العذراء

القمر الجديد في برج الجوزاء يولد قيداً ويشوش على مشروع لك أو عقد ويجعل أحد الأحلام يتبخر

الميزان