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منوعات
فيديو ينتشر: ظهرت بفستان من النقود.. تخرج "نور" يُثير ضجة!
Lebanon 24
23-06-2023
|
02:00
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تم تداول مقطع فيديو لطالبة مصرية من محافظة سوهاج خلال حفل تخرجها، ترتدي فستانا من النقود.
الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم أظهر والد الفتاة يغطي ابنته بفئات نقدية من العملة المصرية، تكريما لحصولها على ليسانس الآداب أثار غضبا واسعا على مواقع التواصل.
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"التعليقات مؤذية"
الطالبة نورا عادل التي ظهرت في الفيديو بروب مصنوع من النقود قالت إن التعليقات مؤذية، مشيرة إلى أن الأمر لا يعدو كونه طريقة للاحتفال من أسرتها بنجاحها، وفق ما نقل موقع "القاهرة 24".
كما أشارت إلى أنها لم تكن ترغب في نشر الفيديو، متعجبة من انتشار الفيديو بهذه السرعة.
جدل على التواصل
في المقابل، انتقد العديد رواد مواقع التواصل طريقة احتفال الوالد بتخرج ابنته، معتبرين أن الفيديو مستفز ومحاولة "لركوب الترند".
بينما رأى آخرون أن من حق الوالد وابنته الاحتفال بالطريقة التي يرونها صحيحة طالما لم يتعديا على أحد.(العربية)
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