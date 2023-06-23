قصة طريفة: نزل في فندق معززاً مكرماً مجاناً لسنتين.. هكذا كُشف أمره!

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أقام رجل هندي في فندق خمس نجوم معززاً مكرماً لمدة سنتين دون دفع دولار واحد.فقد تلقت الشرطة الهندية شكوى من مديري فندق خمس نجوم في العاصمة دلهي بحق الرجل الذي تمكن من الإقامة فيه لما يقرب من عامين دون دفع الفاتورة.وزُعم أن الرجل مدين لفندق Roseate House القريب من مطار دلهي بأكثر من 70 ألف دولار، حيث اكتشف الفندق عملية الاحتيال مؤخراً.من جانبها، قالت الشرطة إن الرجل تواطأ مع موظفين ساعدوه في إخفاء الفواتير المتصاعدة ولم يتم القبض على أحد منهم، وفق تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".وأضاف التقرير أنه رغم عدم دفع الرجل للفواتير، زُعم أن أحد الموظفين استمر في تمديد إقامته، عبر العبث بفواتير الضيوف الآخرين أو ببساطة تبديل أحدهما بآخر.حجز ليلة واحدةفيما لم يكشف عن اسم الرجل الذي وصل إلى الفندق في 30 أيار 2019 بعد أن حجز غرفة لليلة واحدة، وبقي هناك حتى 22 كانون الثاني 2022، حسب ما ذكرت صحيفة "إنديان إكسبرس".وقال ضابط شرطة كبير للصحيفة إنه وفقاً لقواعد الفندق، إذا كان النزيل مديناً للفندق بأكثر من 50 ألف روبية، فيجب على الموظفين الإبلاغ عن ذلك لكن لم يتم ذلك.ورغم إبلاغ شرطة دلهي بالقضية في 24 أيار، لم تظهر التفاصيل إلا مؤخراً في وسائل الإعلام المحلية.(العربية)