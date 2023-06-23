28
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
32
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
قصة طريفة: نزل في فندق معززاً مكرماً مجاناً لسنتين.. هكذا كُشف أمره!
Lebanon 24
23-06-2023
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقام رجل هندي في فندق خمس نجوم معززاً مكرماً لمدة سنتين دون دفع دولار واحد.
فقد تلقت الشرطة الهندية شكوى من مديري فندق خمس نجوم في العاصمة دلهي بحق الرجل الذي تمكن من الإقامة فيه لما يقرب من عامين دون دفع الفاتورة.
Advertisement
وزُعم أن الرجل مدين لفندق Roseate House القريب من مطار دلهي بأكثر من 70 ألف دولار، حيث اكتشف الفندق عملية الاحتيال مؤخراً.
من جانبها، قالت الشرطة إن الرجل تواطأ مع موظفين ساعدوه في إخفاء الفواتير المتصاعدة ولم يتم القبض على أحد منهم، وفق تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وأضاف التقرير أنه رغم عدم دفع الرجل للفواتير، زُعم أن أحد الموظفين استمر في تمديد إقامته، عبر العبث بفواتير الضيوف الآخرين أو ببساطة تبديل أحدهما بآخر.
حجز ليلة واحدة
فيما لم يكشف عن اسم الرجل الذي وصل إلى الفندق في 30 أيار 2019 بعد أن حجز غرفة لليلة واحدة، وبقي هناك حتى 22 كانون الثاني 2022، حسب ما ذكرت صحيفة "إنديان إكسبرس".
وقال ضابط شرطة كبير للصحيفة إنه وفقاً لقواعد الفندق، إذا كان النزيل مديناً للفندق بأكثر من 50 ألف روبية، فيجب على الموظفين الإبلاغ عن ذلك لكن لم يتم ذلك.
ورغم إبلاغ شرطة دلهي بالقضية في 24 أيار، لم تظهر التفاصيل إلا مؤخراً في وسائل الإعلام المحلية.(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة جديدة من سوق الدولار.. إكتشفوا ماذا فعل صرّافون!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة من سوق الدولار.. إكتشفوا ماذا فعل صرّافون!
14:22 | 2023-06-22
22/06/2023 02:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إصطياد سمكة قرش في منطقة الأوزاعي!
Lebanon 24
بالفيديو... إصطياد سمكة قرش في منطقة الأوزاعي!
07:33 | 2023-06-22
22/06/2023 07:33:34
Lebanon 24
Lebanon 24
المأساة تهزّ العالم.. الكشفُ عن مصير الغواصة المفقودة ووفاة جميع أفراد طاقمها!
Lebanon 24
المأساة تهزّ العالم.. الكشفُ عن مصير الغواصة المفقودة ووفاة جميع أفراد طاقمها!
15:00 | 2023-06-22
22/06/2023 03:00:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو عالي الدقة لسفينة "تايتنيك" وسط مأساة غواصة "تيتان".. شاهدوه!
Lebanon 24
فيديو عالي الدقة لسفينة "تايتنيك" وسط مأساة غواصة "تيتان".. شاهدوه!
15:24 | 2023-06-22
22/06/2023 03:24:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بينهم ملياردير مقيم في دبي.. من هم ركاب الغواصة المفقودة؟
Lebanon 24
بينهم ملياردير مقيم في دبي.. من هم ركاب الغواصة المفقودة؟
09:36 | 2023-06-22
22/06/2023 09:36:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
05:38 | 2023-06-23
مسؤولة بارزة تُطالب بزيادة راتبها... فكم تجني؟
04:39 | 2023-06-23
مخرج تيتانيك غاص 33 مرة لحطام السفينة.. هل استشاره طاقم "تيتان"؟ هذا ما كشفه
03:34 | 2023-06-23
ليلى عبد اللطيف توقّعت كارثة غواصة "تيتان".. شاهدوا الفيديو
03:12 | 2023-06-23
خدّر زوجته ليتمكن من تسجيل فيديوهات لرجال وهم يغتصبونها.. إليكم التفاصيل
02:00 | 2023-06-23
فيديو ينتشر: ظهرت بفستان من النقود.. تخرج "نور" يُثير ضجة!
01:00 | 2023-06-23
موقف طريف للرئيس تبون مع طفلة.. هذا ما فعلته بختام كأس الجزائر (فيديو)
فيديو
خلاف على أرض بأستراليا يُفجر خلافا.. وكاميرا ترصد دبلوماسياً روسياً (فيديو)
Lebanon 24
خلاف على أرض بأستراليا يُفجر خلافا.. وكاميرا ترصد دبلوماسياً روسياً (فيديو)
03:00 | 2023-06-23
23/06/2023 14:20:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتصال ينقطع مع ملياردير شهير على عمق 3800 متر.. ماذا حصل معه؟ (فيديو)
Lebanon 24
الاتصال ينقطع مع ملياردير شهير على عمق 3800 متر.. ماذا حصل معه؟ (فيديو)
00:01 | 2023-06-20
23/06/2023 14:20:12
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
00:49 | 2023-06-19
23/06/2023 14:20:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact