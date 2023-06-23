27
o
بيروت
31
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
خدّر زوجته ليتمكن من تسجيل فيديوهات لرجال وهم يغتصبونها.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
23-06-2023
|
03:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
تم اتهام رجل فرنسي بتخدير زوجته كل ليلة ثم تسجيل مشاهد لما لا يقل عن 51 رجلاً وهم يغتصبونها أثناء نومها.
وذكرت صحيفة "التلغراف" أن المشتبه به، المعروف باسم دومينيك بي، نفذ الإعتداءات بعد أن مزج عقار لورازيبام المضاد للقلق في وجبة زوجته.
Advertisement
ثم دعا ضيوفه المزعومين إلى منزلهم في مازان بفرنسا لممارسة الجنس مع المرأة النائمة، المشار إليها تحت الاسم المستعار فرانسواز.
ويسجل دومينيك الاعتداءات ويحتفظ بالصورة على محرك أقراص USB في ملف يسمى "ABUSES".
هذا ووُجهت تهم الاغتصاب إلى 51 رجلاً - تتراوح أعمارهم بين 26 و 73 عامًا - وتم حبسهم احتياطيًا. وحدد المحققون 92 حالة اغتصاب لفرانسواز من قبل 83 "معتدياً" لكنهم لم يتعرفوا بعد على جميع المهاجمين المزعومين.
ويقول ممثلو الادعاء في أفينيون إن دومينيك "لم يستخدم العنف أو التهديد أبدًا" لضمان وقوع عمليات الاغتصاب، مضيفين: "كان لكل فرد إرادته الحرة لوقف هذه الأفعال والمغادرة".
وعلمت الشرطة بمقاطع فيديو الاغتصاب خلال تحقيق أولي مع دومينيك في عام 2020 بعد الاشتباه في استخدامه كاميرا خفية لتصوير النساء في غرف تغيير الملابس.(lbci)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو... إصطياد سمكة قرش في منطقة الأوزاعي!
Lebanon 24
بالفيديو... إصطياد سمكة قرش في منطقة الأوزاعي!
07:33 | 2023-06-22
22/06/2023 07:33:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة من سوق الدولار.. إكتشفوا ماذا فعل صرّافون!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة من سوق الدولار.. إكتشفوا ماذا فعل صرّافون!
14:22 | 2023-06-22
22/06/2023 02:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
المأساة تهزّ العالم.. الكشفُ عن مصير الغواصة المفقودة ووفاة جميع أفراد طاقمها!
Lebanon 24
المأساة تهزّ العالم.. الكشفُ عن مصير الغواصة المفقودة ووفاة جميع أفراد طاقمها!
15:00 | 2023-06-22
22/06/2023 03:00:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو عالي الدقة لسفينة "تايتنيك" وسط مأساة غواصة "تيتان".. شاهدوه!
Lebanon 24
فيديو عالي الدقة لسفينة "تايتنيك" وسط مأساة غواصة "تيتان".. شاهدوه!
15:24 | 2023-06-22
22/06/2023 03:24:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بينهم ملياردير مقيم في دبي.. من هم ركاب الغواصة المفقودة؟
Lebanon 24
بينهم ملياردير مقيم في دبي.. من هم ركاب الغواصة المفقودة؟
09:36 | 2023-06-22
22/06/2023 09:36:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
05:00 | 2023-06-23
قصة طريفة: نزل في فندق معززاً مكرماً مجاناً لسنتين.. هكذا كُشف أمره!
04:39 | 2023-06-23
مخرج تيتانيك غاص 33 مرة لحطام السفينة.. هل استشاره طاقم "تيتان"؟ هذا ما كشفه
03:34 | 2023-06-23
ليلى عبد اللطيف توقّعت كارثة غواصة "تيتان".. شاهدوا الفيديو
02:00 | 2023-06-23
فيديو ينتشر: ظهرت بفستان من النقود.. تخرج "نور" يُثير ضجة!
01:00 | 2023-06-23
موقف طريف للرئيس تبون مع طفلة.. هذا ما فعلته بختام كأس الجزائر (فيديو)
00:25 | 2023-06-23
جزيرة سياحية في "أسعد دولة بالعالم" تُعلن نفسها منطقة خالية من الهواتف.. تعرّفوا اليها
فيديو
خلاف على أرض بأستراليا يُفجر خلافا.. وكاميرا ترصد دبلوماسياً روسياً (فيديو)
Lebanon 24
خلاف على أرض بأستراليا يُفجر خلافا.. وكاميرا ترصد دبلوماسياً روسياً (فيديو)
03:00 | 2023-06-23
23/06/2023 12:03:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتصال ينقطع مع ملياردير شهير على عمق 3800 متر.. ماذا حصل معه؟ (فيديو)
Lebanon 24
الاتصال ينقطع مع ملياردير شهير على عمق 3800 متر.. ماذا حصل معه؟ (فيديو)
00:01 | 2023-06-20
23/06/2023 12:03:58
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
00:49 | 2023-06-19
23/06/2023 12:03:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact