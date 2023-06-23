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خدّر زوجته ليتمكن من تسجيل فيديوهات لرجال وهم يغتصبونها.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
23-06-2023 | 03:12
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تم اتهام رجل فرنسي بتخدير زوجته كل ليلة ثم تسجيل مشاهد لما لا يقل عن 51 رجلاً وهم يغتصبونها أثناء نومها.

وذكرت صحيفة "التلغراف" أن المشتبه به، المعروف باسم دومينيك بي، نفذ الإعتداءات بعد أن مزج عقار لورازيبام المضاد للقلق في وجبة زوجته.
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ثم دعا ضيوفه المزعومين إلى منزلهم في مازان بفرنسا لممارسة الجنس مع المرأة النائمة، المشار إليها تحت الاسم المستعار فرانسواز.

ويسجل دومينيك الاعتداءات ويحتفظ بالصورة على محرك أقراص USB في ملف يسمى "ABUSES".

هذا ووُجهت تهم الاغتصاب إلى 51 رجلاً - تتراوح أعمارهم بين 26 و 73 عامًا - وتم حبسهم احتياطيًا. وحدد المحققون 92 حالة اغتصاب لفرانسواز من قبل 83 "معتدياً" لكنهم لم يتعرفوا بعد على جميع المهاجمين المزعومين.

ويقول ممثلو الادعاء في أفينيون إن دومينيك "لم يستخدم العنف أو التهديد أبدًا" لضمان وقوع عمليات الاغتصاب، مضيفين: "كان لكل فرد إرادته الحرة لوقف هذه الأفعال والمغادرة".

وعلمت الشرطة بمقاطع فيديو الاغتصاب خلال تحقيق أولي مع دومينيك في عام 2020 بعد الاشتباه في استخدامه كاميرا خفية لتصوير النساء في غرف تغيير الملابس.(lbci)



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