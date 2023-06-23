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لحظات رعب وجرحى.. ماذا جرى داخل مدينة ملاهٍ؟

Lebanon 24
23-06-2023 | 07:36
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لحظات رعب لا توصف عاشها رواد مركز تجاري شهير بمنطقة شبين القناطر التابعة لمحافظة القليوبية في مصر. فقد شهد المكان فجأة سقوط إحدى ألعاب الملاهي، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم أطفال، نقلوا جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
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يذكر أن التحقيقات كشفت أن مدينة الملاهي كان صدر بحقها مسبقاً قرار بالاغلاق، وتحرر محضر بالواقعة، كما تولت الجهات المختصة التحقيق. (العربية)
 
 
 
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