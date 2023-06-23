لحظات رعب وجرحى.. ماذا جرى داخل مدينة ملاهٍ؟

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لحظات رعب لا توصف عاشها رواد مركز تجاري شهير بمنطقة شبين القناطر التابعة لمحافظة القليوبية في مصر. فقد شهد المكان فجأة سقوط إحدى ألعاب الملاهي، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم أطفال، نقلوا جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.يذكر أن التحقيقات كشفت أن مدينة الملاهي كان صدر بحقها مسبقاً قرار بالاغلاق، وتحرر محضر بالواقعة، كما تولت الجهات المختصة التحقيق. (العربية)