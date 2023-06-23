قصة زفاف مأساوية.. عروس ثم أرملة في غضون دقائق!

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عاشت عروس أميركية قصة مأساوية، بعد أن رأت حب حياتها يموت بعد ساعة واحدة فقط من عقد القران، وتحديدا أثناء وقوفهما سويا لالتقاط صور الزفاف، نتيجة تعرضه لجلطة دموية.وخلال ما كان يفترض أن يكون واحدا من أسعد أيام حياتها، اتخذ حفل زفاف جوني ماي دينيس منعطفا مأساويا، عندما توفي زوجها توريز دينيس أثناء التقاطه صور الزفاف، خارج مكان إقامتهما في أوماها بولاية نبراسكا الأميركية، الإثنين.وفي الساعة 4.35 مساء، بعد ساعة واحدة فقط من بدء الحفل، توقف قلب توريز ورحل عن عمر 48 عاما، أمام أطفال الزوجين وعائلتهما وأصدقائهما "في غضون ثوان".