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مشهد مؤلم.. راكب ملّ من الانتظار فقفز من الحافلة شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
26-06-2023 | 11:00
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انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لراكب قفز بأقصى سرعة من حافلة كانت تسير مع أبواب مفتوحة.
 
 
وأظهر الفيديو المتداول شابا وهو يترجل بشكل عادي من حافلة، كما يفعل في الوضع الطبيعي لكنه قرر القيام بذلك هذه المرة والحافلة تسير بسرعة، مما أدى إلى إصابته.
 
 
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وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الراكب لم ينتظر توقف الحافلة، فقرر القفز من الباب وهي لا تزال تسير بسرعة، مما أدى إلى سقوطه على الأرض بقوة ونقله إلى المستشفى إثر إصابته بكسور.

من جانبه، قال السائق إنه "لم يلاحظ عدم إغلاق الأبواب" خلال سير الحافلة. (سكاي نيوز)
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