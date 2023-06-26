طيار يفاجئ والدته بقيادته رحلتها للحج (فيديو)

فاجأ الطيار المصري عبدالله محمد بهي، والدته بقيادة الطائرة التي أقلتها لأداء مناسك الحج، ووثق ذلك بفيديو حقق تفاعلاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

طيار يفاجئ والدته بانه هو قائد الطائره الي بتنقلها الحج❤️ pic.twitter.com/3BntN72gXT — محمد الفيصل (@Mooh32a) June 25, 2023 Advertisement

وفي أول تعليق له، قال الطيار لـ "العربية" إنه يعمل مساعد طيار في شركة مصر للطيران، وكان يريد أن يفاجىء والدته بأنه سيقود الطائرة التي ستقلها لأداء مناسك الحج، ورتب لذلك بالتنسيق مع زملائه دون أن يخبرها، مضيفا أنه خرج مع والدته من المنزل لتوصيلها مرتديا زي الطيران الرسمي وأبلغها أنه سيقوم بتوصيلها إلى المطار وبعدها سيكون ضمن طاقم رحلة مصر للطيران المتجهة للكويت.





وأضاف أن والدته صدقت هذه الرواية واقتنعت بها وفوجئت لحظة صعودها للطائرة المتجهة للأراضي المقدسة أنه ضمن الطاقم، وأنه في استقبالها عند باب الصعود، وكان ذلك ما وضح في الفيديو الذي تم تصويره بواسطة أحد زملائه.

واكد عبد الله أن والدته كانت سعيدة بتلك اللفتة وفخورة بابنها. وأشار الى أنه كان في رحلة لأمستردام وعقب عودته وبمجرد فتح هاتفه توالت الاتصالات عليه لتخبره بالتفاعل الكبير الذي حظي به الفيديو مع والدته. (العربية)