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حقق أرباح هائلة.. صاحب أكبر موقع لتسريب الأفلام يقع بقبضة قوات الأمن

Lebanon 24
26-06-2023 | 16:00
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أعلنت قوات الأمن المصرية القبض على المتهم بإدارة المواقع الإلكترونية المقرصنة، ومنها "إيجي بيست" و"موفيز لاند"، وأنه ارتكب المخالفات القانونية بقصد تحقيق الربح المادي.

وأضاف المتهم في اعترافاته أمام جهات التحقيق، بأنه سرق 2530 فيلما عربيا وأجنبيا ومسرحيات مقرصنة محملة على سيرفرات مملوكة له عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بالمتهم من بينها 900 فيلم عربي و1600 فيلم أجنبي و30 مسرحية عربي، وحقق متوسط مشاهدات 13 مليارا و500 مليون مشاهدة.
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وتم العثور على تحويلات بقيمة 300 ألف جنيه خلال 3 شهور عبر "فودافون كاش" و180 ألف دولار و20 ألف يورو على منصة باي بال، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وعثرت مباحث المصنفات بحوزة المتهم على جهاز لاب توب لإدارة المواقع الإلكترونية، وهاتف محمول يستخدم في إدارة المواقع واستقبال التحويلات المالية، ومحفظة إلكترونية وعدد من الحسابات الإلكترونية عبر الإنترنت تحتوي على معاملات مالية من متحصلات نشاطه الإجرامي، وأفلام عربية وأجنبية ومسرحيات مقرصنة مُحملة على السيرفرات المملوكة للمتهم والتي تتم مشاهدتها عبر المواقع الإلكترونية الخاصة به ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه، و3 بطاقات سحب مباشر على أحد البنوك، وراوتر لربط الأجهزة بالإنترنت.

وأكدت التحريات والمعلومات، أن المتهم أنشأ وأدار مواقع موفيز لاند ومشاهدة أونلاين وبوليتيكا وصفحة إيجي بيست على فيس بوك وموقع ويكا وموقع تحميل و20 موقعا إلكترونيا يبث من خلالها محتوى مسروقا ومقرصنا.
المصدر: روسيا اليوم
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