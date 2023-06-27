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بالفيديو... صاعقة تضرب طائرة ركاب هل من إصابات؟

Lebanon 24
27-06-2023 | 07:30
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ضربت صاعقة طائرة ركاب تابعة لشركة "أميركان إيغل" في مطار ولاية أركنساس في الولايات المتحدة بعدما هبطت على المدرج.

ووفقا للبيانات الأولية، لم يصب أحد من الركاب نتيجة الحادث. (روسيا اليوم)
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