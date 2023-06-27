بالفيديو... صاعقة تضرب طائرة ركاب هل من إصابات؟

ضربت صاعقة طائرة ركاب تابعة لشركة "أميركان إيغل" في مطار ولاية أركنساس في الولايات المتحدة بعدما هبطت على المدرج.



ووفقا للبيانات الأولية، لم يصب أحد من الركاب نتيجة الحادث. (روسيا اليوم)

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