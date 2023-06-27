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خلال امتحانات الثانوية العامة... تلميذ يعتدي على معلّمه

Lebanon 24
27-06-2023 | 08:07
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انتشر خلال الساعات الماضية فيديو يتحدث فيه معلم عراقي والدماء تقطر منه، جراء الاعتداء عليه من قبل طالب خلال امتحانات الثانوية العامة في أحد مدارس محافظة صلاح الدين شمالي البلاد، مما أثار ردود فعل غاضبة في الشبكات الاجتماعية وخاصة في السلك التدريسي والتربوي.
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ودخل وزير التربية العراقي إبراهيم نامس الجبوري، على الخط موعزا لمدير عام تربية صلاح الدين، بتقديم شكوى رسمية للقضاء باسم الوزارة، على وقع تعرض "المدرس لاعتداء بآلة حديدية أصابته بمنطقة الرأس من قبل أحد الطلبة، ردا لاعتبار الملاكات التعليمية التي تعمل الوزارة جاهدة للحفاظ على هيبتها وسلامتها"، وفق بيان لوزارة التربية.

وشرح البيان تفاصيل الاعتداء الذي وقع على أحد مراقبي المراكز الامتحانية في قضاء الطوز التابع لمحافظة صلاح الدين، والذي تم "إثر كشف اللجنة الفرعية لحالة غش ارتكبها الطالب".

وأكد أن وزير التربية شدد على أن تكون "الشكوى باسم الوزارة منعا لأي تنازل يحدث مستقبلا ولكي ينال المعتدي الجزاء العادل". (سكاي نيوز)
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