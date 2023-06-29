الذكاء الاصطناهي يدخل عالم الطعام... اليكم هذا الخبر

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تنبأ تقرير "مذهل" جديد، بثورة في مستقبل تناول الوجبات، حيث سيدخل الذكاء الاصطناعي لمساعدتنا على تحديد الوجبات الصحية، وتذوق الطعام "عن بعد".قال تقرير أدارته شركة "ديلفرو" للتوصيل، إنه يمكن تطوير تقنية التنفس، مما يسمح بمستوى عميق من التفصيل للوجبات التي تلائم كل شخص على حدة.كما أشار التقرير الذي نشرته "سكاي نيوز"، أن التقنيات المستقبلية ستسمح للمشتري بأن "يتذوق الطعام عن بعد"، خلال تطبيقات التوصيل، قبل القيام بالطلب.اقتراح آخر قدمه التقرير هو أنه يمكن استخدام الواقع الافتراضي والمعزز لخداع الأشخاص الذين يبتعدون عن الخضار ليعتقدوا أنهم يأكلون الشوكولاتة أو الحلويات بدلا من ذلك.أما إذا أراد شخص التقليل من الكحول، فيمكن تقديم العصائر، التي تحاكي طعم ونكهة النبيذ الحقيقي.ووفقا لسكاي نيوز، من المتوقع أن نشهد منتجات مثل المثلجات المضادة للشيخوخة، وقوائم طعام تحدد نسبة الدوبامين "هرمون السعادة" فيها.كما يتصور التقرير، الذي يحمل اسم "طعام المستقبل"، حفلات عشاء في الواقع الافتراضي، مما يسمح للمستهلكين بإنشاء عشاء ربما يشمل المشاهير.وأشار التقرير إن التقنيات "الثورية" هذه قد تكون متوفرة في عالمنا خلال 20 عاما القادمة.(سكاي نيوز عربية)