هلع وذعر داخل سفينة سياحية بعد تعرضها لعاصفة قوية (فيديو)

تعرضت سفينة رحلات إلى عاصفة قوية، خلال رسوها في إحدى الموانئ، في الولايات المتحدة الأميركية.

وضربت العاصفة السفينة التابعة لشركة "رويال كاريبيان"، بعد صعود الركاب على متنها، ما تسبب في هلع وذعر بينهم نتيجة تطاير حطام من الطابق العلوي لها.

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وكانت السفينة ترسو في ميناء كانافيرال في ولاية فلوريدا.

ورصد مقطع فيديو، حالة الهلع التي انتابت الركاب، الذين تمكنوا من تفادي الإصابات نتيجة الحطام المتطاير خلال العاصفة.

وأظهر مقطع فيديو آخر، زحف بعض الركاب بجوار حاجز زجاجي على ظهر السفينة لتجنب الإصابة بالحطام المتطاير، بينما ظهر آخرون وهم يحاولون الفرار إلى داخل السفينة للإفلات من الخطر. (سبوتنيك)