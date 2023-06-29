واقعة حزينة.. مسافرة تتعثر بمطار وممر كهربائي يلتهم ساقها! (صور)

علقت ساق سائحة تايلاندية في ممر متحرك في مطار بانكوك، واضطر المسعفون الى بتر الساق لإنقاذ السيدة.

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وكان من المقرر أن تستقل الراكبة البالغة من العمر 57 عامًا، رحلة من مطار دون موينغ في بانكوك إلى مقاطعة ناخون سي ثامارات الجنوبية صباح اليوم الخميس في مبنى الركاب 2 بالمطار. ولكن في حادث غريب، تعثرت في حقيبتها الوردية قبل أن تُجر ساقها اليسرى إلى الآلة الموجودة في نهاية المشغل.





وتخبط المارة المذعورين لإيقاف تشغيل مفتاح الطوارئ حيث استمرت الآلة في تمزيق عضلات الطرف والأوتار والعظام.

وفي نهاية المطاف، اضطر فريق طبي هناك إلى قطع ساقها اليسرى من فوق الركبة، وفقًا لمسؤولي المطار.



وقال الفريق الطبي في المستشفى إنها أُرسلت في البداية إلى مستشفى كارون حيث قيل لها إنهم لا يستطيعون إعادة ربط ساقها، لكن المرأة طلبت نقلها إلى مستشفى آخر لتقييم الاحتمال، فنُقلت بعد ذلك إلى مستشفى بوميبول أدولياديغ في العاصمة لتلقي العلاج في حالات الطوارئ.