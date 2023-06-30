Advertisement

منوعات

شركة طيران تمنع سيدة من السفر... ما السبب؟

Lebanon 24
30-06-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1082891-638237348982812558.jpg
Doc-P-1082891-638237348982812558.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فوجئت سائحة بريطانية بأن شركة طيران معروفة منعتها من السفر على متن رحلاتها وذلك بسبب استخدامها "دورة مياه" خاطئة على متن الطائرة، والمشكلة التي واجهتها السائحة هو أن شركة الطيران التي أقلتها الى وجهتها البعيدة رفضت استقبالها في رحلة العودة، ما اضطرها للبحث عن شركة طيران بديلة.
Advertisement

وكانت المسافرة فيكتوريا ديفوري في رحلة السفر إلى خليج مونتيغو واحتاجت إلى استخدام دورة المياه في الرحلة التي تستمر لبضعة ساعات.
وقررت ديفوري، وهي سيدة مصابة بالتوحد، استخدام دورة المياه القريبة من مطبخ الطائرة لأن راكباً آخر كان في دورة المياه الأخرى لفترة طويلة.

واضطرت السيدة البالغة من العمر 44 عاماً العبور من المطبخ داخل الطائرة من أجل الوصول الى دورة المياه الأخرى، وهو ما اعتبره الطاقم إخلالاً بالتعليمات، حيث كان يتم تجهيز الطعام هناك وكان يُمنع على المسافرين الدخول.

وقالت المسافرة ديفوري إنها عبرت المطبخ قليلاً للسماح لشخص آخر بالمرور، وقالت إن أحد مضيفي الطائرة تحدث معها "بطريقة غير محترمة".
وقالت ديفوري: "صعدتُ إلى الجانب الآخر من الطائرة وكنت أنتظر استخدام دورة المياه وانتقلتُ بعيداً عن الطريق لراكب آخر، ويمكنني أن أتذكر ذلك حرفياً، لقد دخلتُ بقدم واحدة الى داخل المطبخ فما كان من أحد أعضاء الطاقم إلا أن وبّخني كطفل".

وأضافت: "عندما تكون مصاباً بالتوحد، يمكن أن تؤدي بعض المواقف إلى تحفيزك. يمكنك الدخول في القتال أو الهروب أو التجمد"، وتابعت: "في البداية تجمدت واعتذرت له وقلت أنا آسفة حقاً، أعرف القواعد، أنا فقط أخرج من طريق الراكب المار. لستَ بحاجة إلى التحدث معي بالطريقة التي تتحدث بها" (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2023-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:48 | 2023-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:23 | 2023-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:34 | 2023-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2023-06-30
16:00 | 2023-06-30
14:44 | 2023-06-30
13:38 | 2023-06-30
11:17 | 2023-06-30
11:00 | 2023-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website