سائل منوي وتمثال رمسيس.. إليكم أغرب عمليات السرقة خلال هذا العام

كشف تقرير لوكالة "بلومبرغ" عن مجموعة من أغرب محاولات وعمليات السرقة خلال العام الماضي.

ومن السرقات التي أشار اليها التقرير:

- سيارة وجثة:

Advertisement في آذار من العام الماضي، ألقت السلطات في ولاية ويسكونسن الأميركية القبض على شخص، بسبب سرقة سيارة لنقل الموتى وداخلها جثة، وتم توجيه اتهامات له بانتهاك الجثة وسرقة سيارة.



ولم يتم الكشف عن سبب الجريمة، بحسب أسوشيتد برس.



في آذار من العام الماضي، ألقت السلطات في ولاية ويسكونسن الأميركية القبض على شخص، بسبب سرقة سيارة لنقل الموتى وداخلها جثة، وتم توجيه اتهامات له بانتهاك الجثة وسرقة سيارة.ولم يتم الكشف عن سبب الجريمة، بحسب أسوشيتد برس.

- 57 بطيخة:

ألقت السلطات في كاليفورنيا في آب الماضي، القبض على شخصين لاتهامهما بسرقة 57 بطيخة من أحد الحقول، وأخفوهم داخل سيارتهما. وشكت الشرطة في أحد الشخصين لأنه قيد برنامج إفراج مشروط ويخضع للمراقبة بسوار إلكتروني، وتم إعادة المسروقات للضحية.

- سائل منوي لثيران:

بحثت السلطات الألمانية غربي البلاد، في كانون الأول الماضي، عن مساعدة في حل لغز سرقة ستين حاوية بها سائل منوي للثيران من مزرعة في بلدة أولفين الواقعة على بعد 90 كيلومتر شمال شرقي كولن. وأوضحت الشرطة أن ملابسات الحادث غير معروفة، وأن الشحنة الثمينة تحتاج إلى تبريدها بشكل خاص باستخدام النيتروجين السائل عند درجة 196 تحت الصفر وإلا سوف تفسد.







- 2 مليون دايم:

قالت شرطة فيلاديلفيا في نيسان الماضي، إن شاحنة مليئة بعملات معدنية من فئة الدايم (10 سنت) تعرضت للسرقة، وحددت أن العملات تساوي نحو 200 ألف دولار.



وكانت الشاحنة تحمل نحو 750 ألف دولار من تلك العملات المعدنية، وسرق اللصوص منها نحو 2 مليون دايم.





- 17.5 طن زيتون:

كشفت الشرطة الإسبانية أن لصوصًا في منطقة ريفية قريبة من العاصمة مدريد سرقوا 17.5 طنًا من الزيتون من مزارع محلية مختلفة. وألقت السلطات القبض عليهم وهم 16 شخصًا مع وجود آخرين قيد التحقيقات.







- جمجمة حوت:

سُرقت جمجمة حوت يبلغ ارتفاعها أربعة أمتار وعرضها مترين، من متحف في أستراليا في اذار الماضي.

وأعلن متحف إيدن كيلر للحيتان، أن السرقة تحتاج إلى آلات ضخمة مثل رافعة وشاحنة لنقل الجمجمة.





- آلات حاسبة:

ألقت شرطة نيويورك القبض على مراهق عمره 18 عامًا في نيسان الماضي، بعد سرقة عدة مدارس في منطقة برونكس.



وأوضحت أنه يواجه اتهامات لتنفيذه ثلاث عمليات سطو، فيما حدث في المنطقة أكثر من تسع عمليات تسببت في أضرار بالممتلكات بقيمة تتجاوز 15 ألف دولار، فيما تم سرقة آلات حاسبة وأشياء أخرى تتجاوز قيمتها 45 ألف دولار. وشملت السرقة أكثر من 100 آلة حاسبة يمكن بيعها فيما بعد مقابل 30 دولارًا للواحدة.



- تمثال رمسيس الثاني:

لم تنجح محاولة السرقة هذه المرة، لكنها كانت غريبة حيث حاول 3 أشخاص سرقة تمثال للملك رمسيس الثاني بمنطقة المحجر في أسوان جنوبي مصر، ويبلغ وزن التمثال نحو عشرة أطنان.



وأمرت النيابة المصرية في كانون الثاني الماضي بحبس 3 متهمين لمحاولتهم سرقة التمثال، بعد بلاغ من الشرطة عن عملية السرقة التي كانت تتم باستخدام أدوات حفر يدوية ورافعة ثقيلة.



ويبلغ طول التمثال نحو 3 أمتار وعرضه متر تقريبًا.