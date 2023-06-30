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بعيداً عن الخيال... سيدة بريطانية تحمل وتضع 15 أرنباً

Lebanon 24
30-06-2023 | 23:55
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يمكن تصوير القصة المذهلة التي جرت في بريطانيا في القرن الثامن عشر، بزوج يسأل هل ولدت زوجته ذكرا أم أنثى، فيأتي الجواب من الطبيب الذي أشرف على الولادة مثل الصاعقة: أرانب!

هذا الأمر الذي بالطبع لا يصدق، حدث لامرأة تدعى ماري توفت. امرأة أثارت ضجة كبيرة بموهبتها في "إنجاب الأرانب". المدهش أن القصة حقيقية وليست من نسج الخيال، وهي موثقة.
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ماري توفت التي ولدت في عام 1703 في عائلة إنجليزية فقيرة، كانت صاحبة حجة قوية وقادرة على إقناع حتى أشهر الأطباء البريطانيين في ذلك العصر!

لا يُعرف أي شيء عن طفولة "ماري توفت" في لندن، وحين بلغت من العمر 17 عاما تزوجت من جوشوا توفت، وأنجبت طفلين، وعاشت بعيدا عن الأضواء في بيئة شديدة الفقر.

بدأت الأضواء تتجه إليها في عام 1726 حين حملت للمرة الثالثة، إلا أنها في المراحل المتأخرة من الحمل تعرضت للإجهاض. في تلك الأجواء المأساوية بالنسبة لأي امرأة، مضت إلى جون هوارد، طبيب التوليد المحلي وعرضت عليه مشكلتها.

فحصها الطبيب واستخرج ما بداخلها، وكتب في تقريره الطبي في وصف الحالة يقول: "ثلاث أرجل لقطط وساق أرنب واحدة، الدواخل كانت لقطط، لكن ثلاثة أجزاء من جسم ثعبان البحر كانت بينها".

هذا الطبيب المتخصص في التوليد ادعى علاوة على ذلك أن ماري استمرت لعدة أيام في "إنتاج" شيء يشبه الأرانب، وأن الأرانب تقافزت منها، ولم يخف مريضته عن الأطباء الآخرين، بل عرض على زملائه أن يراقبوا معه ما يحدث من "معجزات" لهذه المرأة، وبالفعل مضوا معه لمشاهدة هذه المرأة التي خلافا للطبيعة والمنطق والمعقول، تنجب "أرانب".(RT) 
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