البقرة الاغلى في العالم... كم يبلغ سعرها؟

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جرى بيع ثلث ملكية البقرة، من سلالة نيلوري، وعمرها أربع سنوات ونصف، مقابل 6.99 مليون ريال برازيلي أي ما يعادل 1.44 مليون دولار، وذلك في مزاد أقيم في البرازيل مؤخرا، وفقا لما ذكر موقع "نيوزويك".وبحسب هذا السعر فإن القيمة الإجمالية لتلك البقرة يبلغ 4.3 مليون دولار في الوقت الحالي، علما أنه كان قد جرى بيع نصف ملكية البقرة ذاتها، في عام 2022، مقابل 800 ألف دولار، وكان ذلك رقما قياسيا في تلك الفترة.وأبقار نيلوري هي سلالة تتميز بفرائها الأبيض اللامع، مع حدبة منتفخة فوق أكتافها، ولديها مقاومة عالية وبشكل طبيعي لدرجات الحرارة المرتفعة، وذلك بفضل جلدها الرخو المتدلي، وامتلاكها لغدد عرقية أكبر بنسبة 30 في المئة من تلك المتواجدة في العديد من السلالات الأوروبية، وفقا لجامعة ولاية أوكلاهوما الأميركية.ونشأت هذه السلالة في الهند وسميت باسم منطقة نيلور الهندية في ولاية أندرا براديش، ولكنها تعد الآن واحدة من أهم السلالات في البرازيل، ويرجع ذلك أساسا إلى صلابتها وقدرتها على النمو بتناول علف رديء الجودة، لأن لديها تمثيلا غذائيا فعالا.كما أن تلك الأبقار تتكاثر بسهولة ولديها مقاومة فعالة لعدد من الالتهابات الطفيلية، بسبب نسيج جلدها الكثيف مما يصعّب على الحشرات الماصة للدم اختراقه.والسعر المرتفع لتلك السلالة هو نتيجة لتلك الخصائص، حيث تتم تربية السلالة بشكل انتقائي لتعزيز تلك السمات باستخدام التلقيح الاصطناعي.وتمثل مبيعات السائل المنوي من تلك السلالة 65 في المئة من إجمالي سوق التلقيح الاصطناعي للأبقار في البرازيل.ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "الغارديان"، في عام 2018، قد تكلف الحيوانات المنوية من ثيران النخبة الأكثر قيمة 5000 دولار لكل 0.55 مللي لتر (0.03 أوقية).وتتواجد حوالي 167 مليون من أبقار نيلوري في البرازيل، والتي تشكل 80 في المئة من إجمالي عدد الأبقار في جميع أنحاء البلاد.(الحرة)