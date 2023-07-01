بعدما أثار الجدل في نهائيّ قطر... "الشيف" الشهير يخرج عن صمته: لن أدخل الملعب أبداً

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تعهد الشيف التركي نصرت بأنه لن يدخل إلى ملعب كأس العالم مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه تأذى كثيرا من واقعة دخوله ملعب كأس العالم في نهائيات العام الماضي، وتعرض لانتقادات شديدة.وذكر الشيف نصرت، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "زمان" التركية، أنه كان يتواجد في الأرجنتين لحضور المباراة ودعم فريقه، مؤكدًا أنه لم يدخل أرض الملعب لأغراض دعائية.وأضاف الشيف التركي: "مليارا شخص شاهدوا كأس العالم، لكن العالم كله تحدث عني، كان هناك ما لا يقل عن ألف شخص في الملعب، لكنهم تحدثوا عني فقط".وأوضح نصرت أنه تعرض لضغوط كبيرة بعد الواقعة، وأنه لم يكن يتوقع أن تصل ردود الفعل إلى هذا الحدّ. (العربية)