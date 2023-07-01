نسيا طفلهما في "التاكسي" لـ6 ساعات!

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أفادت وكالة الأنباء الأردنية "عمون" بأن بلاغا أمنيا ورد، أمس الجمعة، للأجهزة الأمنية حول فقدان والدين من جنسية عربية طفلهما داخل إحدى سيارات الأجرة "التاكسي" في العاصمة عمان.وقال مصدر أمني للوكالة، إنه بعد نحو 6 ساعات من البحث عن السيارة، عثر على الطفل في الكرسي الخلفي للمركبة، مشيرا إلى أن سائق السيارة وبعد توصيل الوالدين لوجهتهما، توجه لمنزله وأغلق السيارة وخلد للنوم ولم ينتبه لوجود الطفل على الكرسي الخلفي.وأكد المصدر الأمني أنه تم نقل الطفل إلى المستشفى لإجراء الفحوص اللازمة فيما وُصفت حالته بالجيّدة. (العربية)