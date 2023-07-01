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حيلة ذكية للانتقال إلى الدرجة الأولى.. هذا ما يجب أن تفعلوه

Lebanon 24
01-07-2023 | 16:00
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شاركت مضيفة طيران على حسابها في "تيك توك"، حيلة للجلوس في مقاعد الدرجة الأولى بالطائرة من دون الاضطرار لدفع الكثير من المال.

وقالت المضيفة سييرا ميست إن الركاب الجالسين في المقاعد الخلفية "لديهم فرص جيدة للانتقال إلى الدرجة الأولى، فغالبا ما يتعين على طاقم الطائرة نقل الأشخاص وتغيير أماكنهم لأغراض التوازن".
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وأضافت أن المضيفات سيختارون الركاب الجالسين في المقاعد الخلفية لنقلهم، لأن ذلك "سيوفر لهم أماكن لأخذ قسط من الراحة عقب انتهاء تقديم الخدمات اللازمة".
وقالت إنه "في حال كانت الرحلة ممتلئة وطلب منك تبديها مقابل هدايا أو خصومات لا تقبلها، بل اطلب الحجز على مقاعد الدرجة الأولى في الرحلة المقبلة لتعويض الوقت الذي خسرته".

وكانت المضيفة قالت في مقطع فيديو سابق، إن "الطريقة السهلة" الأخرى للحصول على المقعد الذي تريده في الطائرة هي إحضار وجبات خفيفة للطاقم.

مضيفة: "الأمر جيد للغاية، خاصة في تلك الأيام الطويلة عندما يكون لدينا رحلات متتالية وليس لدينا حتى وقت للذهاب للحصول على بعض الطعام".

ولدى سييرا 3 ملايين متابع لحسابها على "تيك توك"، الذي تشارك فيه بعضا من أسرار عالم الطيران.
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