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خلال مراسم جنازتها.. استيقظت في نعشها وفتحت عينيها إليكم ما حصل

Lebanon 24
02-07-2023 | 02:00
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في حادثة غريبة، تفاجأت عائلة سيدة تايلندية بعدما استفاقت وهي في طريقها لأحد المعابد البوذية تمهيدا لمراسم جنازتها.

وبينما كانت سيارة الإسعاف تنقل شاتابورن سريفونلا، البالغة من العمر 49 عاما إلى المستشفى، لاحظ الأطباء توقفها عن التنفس، ما دفعهم إلى إعلان وفاتها في 29 حزيران الماضي.
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وعلى الفور اتصلت مالي والدة سريفونلا، بأقاربها لإبلاغهم بالخبر الحزين، والعمل على ترتيب مراسم الجنازة.

وأثناء سير موكب الجنازة نحو معبد وات سري فادونج باتانا، حيث كان من المفترض أن يظل جثمان سريفونلا لليلة كاملة هناك وفق التقاليد البوذية، استيقظت السيدة وفتحت عينيها، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ونقلت سريفونلا مباشرة إلى مستشفى بان دونغ، حيث تخضع هناك للرعاية الطبية برفقة ابنتها.(سكاي نيوز)

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