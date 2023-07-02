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منوعات
ابن الـ 17 عاما إستدرج معلمته ثم اغتصبها وحاول خنقها مهدداً بحرقها!
Lebanon 24
02-07-2023
|
05:00
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بسبب هجومه الوحشي على معلمته، حكم على مراهق من لاس فيغاس بالسجن لمدة تصل إلى 40 عامًا وذلك بعدما اغتصبها وخنقها قبل أن يحاول قطع معصمها.
وابتسم جوناثان مارتينيز غارسيا ، 17 عامًا ، بابتسامة عريضة عند النطق بالحكم يوم الأربعاء الماضي حيث استمعت المحكمة إلى تفاصيل مروعة حول كيف نصب كمينًا للمعلمة بسؤالها عما إذا كان يمكنه التحدث عن درجاته بعد الفصل في مدرسة إلدورادو الثانوية في نيسان 2022 ، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.
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وانتظر مارتينيز غارسيا حتى أدارت المعلمة ظهرها قبل أن يحاول خنقها بـ "حبل أو خيط". ثم صدم رأس الشابة على طاولة ، مما أدى إلى إغمائها.
وعندما استيقظت الضحية ، كان قد تم خلع سروالها وملابسها الداخلية. وسكب مارتينيز غارسيا شيئًا فوقها قائلاً إنه سيحرقها ثم دفع رفًا للكتب على المرأة التي جلس عليها بعد ذلك.
الضحية التي عرّفت عن نفسها فقط باسم ساد، أخبرت القاضي أنها تعتقد أنها ستموت خلال المحنة المروعة التي تركتها مغطاة بالكدمات. وقالت ساد خلال جلسة النطق بالحكم إنها "مسجونة" نفسيا وجسديا". (lbci)
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