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كان وزنها 350 غراما عند ولادتها.. طفلة تنجو من الموت بأعجوبة

Lebanon 24
02-07-2023 | 00:09
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في قصة غريبة، شهد مستشفى "سانت فرانسيس" في ولاية كونيتيكت الأميركية، ولادة سيدة في الأسبوع الـ22 من الحمل، لطفلة تزن 350 غراما فقط.

وغادرت الطفلة زهراليز فرانسيس أنغويرا، يوم الخميس الماضي، المستشفى وسط احتفال كبير من جانب الفريق الطبي الذي أشرف على رعايتها.
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وكان وزن الطفلة التي ولدت يوم 22 فبراير لا يتجاوز 350 غراما فقط، بينما وصل هذا الرقم لحظة مغادرتها المستشفى إلى 3 كيلوغرامات.

وكانت نيشاليز والدة زهراليز تعاني من التهاب رئوي عندما أدخلت المستشفى، بعدما جاءها المخاض مبكرا، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال الدكتور خوسيه أرياس كاميسون، مدير وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في مستشفى "سانت فرانسيس": "لقد كانت هذه الولادة عاطفية للغاية لجميع العاملين في المستشفى. أحببنا جميعنا الطفلة. كان يوم مغادرة زهراليز وهي بصحة جيدة حدثا مميزا لقسم رعاية حديثي الولادة". (سكاي نيوز)






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