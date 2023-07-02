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فيديو لدجاج صوته يحاكي الضحك البشري.. شاهدوه!

Lebanon 24
02-07-2023 | 02:01
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أيام كتاوا، أو الدجاجة الضاحكة، هي سلالة من الدجاج المنتشرة في إندونيسيا والمتميزة بصوت صاخب يحاكي صوت الضحك البشري.

وتبدو أصوات الضحك غير العادية لهذا الدجاج وكأنها تحاكي الضحك البشري، وهذا ما جعلها مشهورة وغريبة ليس فقط في موطنها إندونيسيا، ولكن في جميع أنحاء العالم.
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والأصل الدقيق لسلالة أيام كيتاوا غير واضح، ومع ذلك، يُعتقد أن المربين قاموا بتهجين أنواع مختلفة من الدجاج المحلي حتى حصلوا على الصفات المرغوبة لطائر ذو مظهر مميز وممتع. مع هذا، تشير التقديرات إلى أن السلالة كانت موجودة منذ 350 عاما على الأقل.

ويحظى هذا النوع من الدجاج بشعبية كبيرة في إندونيسيا، حيث تقام مسابقات كبيرة لتحديد أي طائر يقلد الضحك البشري بشكل أفضل.
 

 
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