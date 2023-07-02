Advertisement

منوعات

تاه 33 يوماً بالمحيط وحام قرش بقربه.. هكذا نجا المغامر الأربعيني من الموت

Lebanon 24
02-07-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1083415-638239069716076253.JPG
Doc-P-1083415-638239069716076253.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نجا مجدف أميركي من الموت بعدما ظل طريقه 33 يوماً في المحيط الهادئ، على بعد أكثر من حوالي 1609 كلم من اليابسة.
 
 
وظنّت عائلة المجدف آرون كاروتا، البالغ من العمر 45 عاماً، أنه مات في عرض المحيط، بعدما انقطعت أخباره، لكنه أبدى تشبثاً كبيراً بالحياة مكنه في النهاية من النجاة.
Advertisement



وكان كاروتا يحاول أن يطوف في رحلة حول العالم في قارب تجديف، وكان ينشر مقاطع فيديو بانتظام على وسائل التواصل الاجتماعي عن مسار رحلته. لكن الألواح الشمسية التي كان يستخدمها لتشغيل أدوات الملاحة وأجهزة الاتصال عن العمل توقفت ما أفقده بوصلته.

استمر كاروتا في التجديف، وتحدّث عن كيفية نجاته طوال هذه الفترة في المحيط، مشيراً إلى أنه كان يصطاد أسماك الماهي والدورادو ليتغذى عليها ويتبع روتيناً أسماه "أكل، دعاء، صيد".

لكن أصدقاءه الذين أقلقهم اختفاؤه، أبلغوا السلطات وبحث خفر السواحل الأميركي عنه، لكنهم لم يعثروا على أي أثر له، وقال كاروتا: "أخبروا والديّ أنني مت".


بعد 33 يوماً، وعلى بُعد 400 ميل (44 كلم) من ماركيساس، قلبت موجة قاربه، وتمكن كاروتا من إطلاق ونفخ طوق النجاة المستخدم في حالات الطوارئ، حاملاً معه جهاز الاستغاثة الذي استخدمه بعد ذلك. ولم يكن يملك سوى ملابس السباحة، وكانت سمكة قرش تحوم حوله.

بعد حوالي 3 ساعات، ظهرت طائرة من طراز هرقل، كانت تبحث في بقعة قريبة من البحر عن سفينة مفقودة أخرى، في سماء المنطقة، وأنزلت له طوقاً ومعدات نجاة.

هبط الطرد فوق المياه، لكنه أحجم عن السباحة لأخذه خوفاً من القرش، وأمضى الليل مستلقياً في طوقه المثقوب، محاولاً تجنّب انخفاض حرارة الجسم، وأحياناً يوقظ نفسه لإفراغ المياه.

في اليوم التالي، عثرت عليه سفينة تجارية وهو لا يزال في البحر الهائج، وأنزلت له سلة على رافعة.

وأنزلته السفينة في هاواي بعد حوالي 10 أيام في البحر، وكان قد تحدث للتو مع والدته، التي ظنّت أنه مات، وسافر أحد الأصدقاء وأقرضه بعض المال حتى يتمكن من استخراج جواز سفر جديد.
المصدر: العربية نت
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:00 | 2023-07-02
05:00 | 2023-07-02
02:18 | 2023-07-02
02:06 | 2023-07-02
02:01 | 2023-07-02
02:00 | 2023-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website