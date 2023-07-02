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كتبت على متن السفينة... رسالة من أحد ركاب تيتانيك بيعت مقابل آلاف الدولارات (صور)

Lebanon 24
02-07-2023 | 23:00
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أشارت وسائل إعلام إلى أنّ رسالة من أحد ركاب تيتانيك مكتوبة على متن السفينة بيعت في مزاد في الأوروغواي مقابل 12 ألف دولار.
 
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ولفت موقع "efe.com"، إلى أنّ الرسالة المؤرخة في 11 نيسان 1912 كتبها رامون أرتاغافيتيا غوميز إلى شقيقه وتم إرسالها من إيرلندا، حيث كانت محطة تيتانيك الأخيرة قبل عبورها المحيط الأطلسي ووقوع المأساة.

ووفق الموقع الإلكتروني لدار المزاد زوريلا، أضاف شقيق أرتاغافيتيا غوميز لاحقا على إحدى الصفحات: "آخر رسالة كتبها إليّ أخي الحبيب رامون. بعد ثلاثة أيام، كانت سفينة تيتانيك في كارثة، وغرقت".

وفقاً لبوابة الإنترنت Infobae، تم بيع الرسالة بالسعر البدائي للمزاد ولم يتم الإعلان عن اسم المشتري.
 
 
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