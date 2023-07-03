حدث نادر... القمر العملاق يظهر غداً

Advertisement

أول قمر من أربعة أقمار عمالقة ستظهر في عام 2023، سيكون في تموز، وسيبدو أكثر إشراقا في سماء الليل من أي حدث لاكتمال القمر خلال العام الجاري، بحسب شبكة "سي أن أن".وأوضحت الشبكة، الأحد، أن القمر المكتمل سيظهر، الاثنين، 3 يوليو، ويصل إلى ذروة الإضاءة أسفل الأفق في الساعة 7:39 صباحا بالتوقيت الشرقي، وسيكون على بعد 14 ألف ميل من الأرض. وستسمح الظروف الجوية المحلية بظهور الحدث السماوي من خلال النظر إلى الجنوب الشرقي بعد غروب الشمس.ونقلت الشبكة عن مديرة قبة أبرامز السماوية في جامعة ولاية ميشيغان، الدكتورة شانون شمول قولها إن "القمر الفائق هو عندما يظهر القمر أكبر قليلا في سمائنا. ورغم أن القمر يدور حول الأرض، لكنها ليست دائرة كاملة، لذلك، هناك نقاط في مداره تكون أقرب قليلا أو أبعد قليلا عن الأرض ".وأضافت شمول أنه عندما يصل الجرم السماوي إلى مرحلة اكتمال القمر عند نقطة في مساره حيث يكون أقرب إلى الأرض، يبدو أنه أكبر قليلا ويصبح قمرا عملاقا.وتابعت أنه في حين أن اختلاف الحجم بين القمر العملاق والقمر النموذجي قد لا يكون واضحا على الفور للعين المجردة، فإن أول قمر مكتمل في الصيف سيكون أكثر إشراقا وسيكون على بعد 224895.4 ميلًا (361934 كيلومترًا) من الأرض.ويُعرف قمر هذا الشهر أيضًا باسم قمر باك، وعادةً ما يشهد تموز نمو قرون ذكور الغزلان خلال دورة سنوية من التساقط وإعادة النمو، وفقًا للتقويم، بحسب "سي أن أن".وتوجد العديد من الأسماء الأخرى لقمر باك التي تأتي من الشعوب الأميركية الأصلية، وفقًا لجامعة ويسترن واشنطن. وتشير الأسماء مثل القمر الساخن إلى طقس الصيف بينما تشير مصطلحات مثل قمر التوت وقمر الذرة الناضج إلى أفضل الأوقات لحصاد الفاكهة والمحاصيل الأخرى، وفقا للشبكة.وفي حين أن معظم السنوات فيها 12 قمرا كاملا، سيشهد عام 2023 حوالي 13 حدثا من هذه الأحداث القمرية. وسيكون هناك قمران عملاقان في أغسطس، أحدهما القمر الأزرق، الذي سيكون أقرب قمر للأرض العام الجاري، وفقًا لتقويم المزارع القديم. سوف يظهر القمر العملاق الرابع والأخير في عام 2023 في 29 ايلول. (العربية)