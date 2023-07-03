كآبة بداية الأسبوع... كيف يمكن التعاطي معها؟

مع انقضاء عطلة نهاية الأسبوع ودخول أسبوع عمل جديد، يشعر البعض بالثقل والضيق الشديد واليأس مع نهاية الإجازة والاسترخاء والمرح والاضطرار للعودة للعمل أو الدراسة، وهي حالة شائعة يطلق عليها اسم "متلازمة الأحد" أو "قلق يوم الأحد".
وعرفت الاختصاصية النفسية سوزان ألبرز، لموقع "كليفلاند كلينيك" (Clevelandclinic) متلازمة الأحد بأنها "مشاعر القلق والارتباك والجزع الشديد التي تحدث بشكل متكرر قبل بداية أسبوع العمل، وغالبا ما تبدأ في وقت متأخر بعد ظهر آخر يوم في عطلة الأسبوع وتستمر حتى المساء، وقد تبدأ منذ الاستيقاظ صباحا".
ويرتبط المصطلح بيوم الأحد لاستخدامه في الغرب حيث تكون عطلة الأسبوع يومي السبت والأحد، ولكن في البلاد التي تكون عطلتها يومي الجمعة والسبت، سيشعر الناس بهذا الضيق يوم السبت ليلا، مع دخول يوم الأحد.
حالة شائعة
لا يتعلق قلق يوم الأحد بفئة بعينها أو أصحاب وظيفة محددة، فهو حالة شائعة إلى حد كبير ولكن بدرجات متفاوتة، وهو رد فعل طبيعي عند المحاولة للتكيف مع الأدوار المختلفة والتغيير خلال أيامنا، كما أفادت ألبرز.
وفي دراسة استطلاعية قامت بها "الأكاديمية الأميركية لطب النوم" (American Academy of Sleep Medicine) حول متلازمة الأحد، أبلغ 79% من الأميركيين أنهم يعانون من صعوبة أكبر للخلود في النوم ليل الأحد، مقارنة بليالي باقي أيام الأسبوع.
وبجانب المشاعر السلبية، يمكن أن تظهر بعض الأعراض الجسدية جراء هذا القلق؛ منها تسارع ضربات القلب، والتعرق، ومواجهة صعوبة في التنفس، والارتجاف، والإصابة باضطرابات في المعدة، وصعوبة النوم والصداع.
ومع تكرار هذه الحالة أسبوعيا وصعوبة إلغاء السبب -إذ نحتاج إلى العودة إلى العمل- يمكننا محاولة تخفيف حدة هذه المشاعر السلبية بخطوات بسيطة قبل وخلال وبعد عطلة الأسبوع.
كيف تتغلب على رعب بداية الأسبوع؟