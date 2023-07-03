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منوعات
ماسك وزوكربيرغ يبحثان مع رئيس "UFC" تنظيم المبارزة بينهما
Lebanon 24
03-07-2023
|
08:00
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أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ يبحثان مع رئيس UFC دانا وايت، موضوع تنظيم مبارزة وفقا لقواعد فنون القتال المختلطة "MMA".
وذكر وايت أنه يتصل مع ماسك وزوكربيرغ كل مساء، و "كلاهما يريد القتال". ونوه بأن الاثنين يجريان على مدار الأيام العشرة الماضية مفاوضات من وراء الكواليس، وحددا الخطوط العامة للحدث، وهما يميلان نحو "مبارزة جسدية".
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وشدد رئيس UFC أن المواجهة ستكون استعراضية وستقام خارج نطاق اختصاص البطولة، على الرغم من أنه سيساعد شخصيا في تنظيمها. واتفق الطرفان على أن الأموال التي سيتم جمعها ستذهب إلى الأعمال الخيرية، على الرغم من أن التفاصيل لا تزال قيد التفاوض.
وأشار وايت إلى أن المبارزة ستكون مثيرة للاهتمام بشكل خاص، بالنظر إلى الاختلاف في الحجم بين ماسك وزوكربيرغ.
وقال وايت: "لدينا رجلان لم يقاتلا أبدا بشكل احترافي وهما ينتميان إلى فئات وزن مختلفة تماما. ستكون أكبر معركة في تاريخ فنون الدفاع عن النفس".
ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من زوكربيرغ، أنه "يحافظ على نظام تدريب صارم ويمارس رياضة الجري بشكل دوري". (روسيا اليوم)
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