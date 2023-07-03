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رعب وصراخ على الطائرة.. ملاكم حاول فتح الباب أثناء الإقلاع!

Lebanon 24
03-07-2023 | 07:46
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عاش ركاب طائرة مدنية لحظات مرعبة، اذ حاول ملاكم على متنها فتح أحد أبوابها بينما كانت في مرحلة الإقلاع.
وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، أن المسافر الذي حاول فتح باب الطائرة هو ملاكم بريطاني يبلغ من العمر (27 عاما) لكن لم ينشر اسمه، لكن اثنين من ركاب الطائرة تمكنا من السيطرة عليه، ولاحقا اعتقلته السلطات على أرض المطار بعد توقف الطائرة.
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وأظهرت لقطات مصورة خروج الملاكم فجأة من مقعده في الطائرة، قبل أن يدخل في نوبة صراخ ضد أحد المضيفين، ولاحقا اندفع نحو باب الطائرة بسرعة مطالبا المضيفين بفتحه وهو أمر محظور ويمثل خطورة هائلة في حال تنفيذه.

وليس من الواضح السبب الذي أثار غضب الراكب.

وقالت "الصن" إن اثنين من الركاب اللذين وصفتهما بـ"الأبطال" قفزا من مقعدهما للسيطرة على الملاكم الهائج، وطرحاه أرضا.

 وبحسب ما ورد من معلومات، فقد حدث كل ذلك بينما كانت الطائرة تسير على المدرج تمهيدا للإقلاع، والمسافر الذي أحدث المشكلة على متن الطائرة كان ثملا وتحت تأثير المخدر.
وقالت شرطة المدينة الكرواتية إن مواطنا بريطانيا يبلغ من العمر (27 عاما) جرى اعتقاله على أرض المطار، فيما فتح تحقيق في الحادث.

ويواجه الرجل تهمة الإخلال بالنظام العام. (سكاي نيوز)
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