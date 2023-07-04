Advertisement

منوعات

نجا من الموت بأعجوبة.. إنقاذ مغامر ضل طريقه 137 يوما في المحيط

Lebanon 24
04-07-2023 | 01:49
A-
A+
Doc-P-1083995-638240578865881934.jpg
Doc-P-1083995-638240578865881934.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمكن بحارة أتراك كانوا على متن ناقلة نفط، من إنقاذ مغامر فرنسي ضل سبيله في المحيط الأطلسي لمدة 137 يوما.
وسائل إعلام تركية، قالت إن عملية الإنقاذ تمت في 24 حزيران الماضي واستمرت عدة ساعات.
 
Advertisement
وفي التفاصيل، أنقذ البحارة المغامر ديدييه بوفارد، الذي فقدت آثاره من 137 يوما، بينما كان يبحر في المحيط الأطلسي بقاربه الصغير الذي يبلغ طوله 6 أمتار.


 وبدأ المغامر الفرنسي رحلته من جزر الكناري، لكنه لم يصل إلى الوجهة المقررة.

واستغرقت عملية الإنقاذ 6 ساعات وجرى أمام سواحل بورتوريكو في البحر الكاريبي.

وأفاد قائد السفينة التركية، الكابتن نجاتي دوغان، بأنه تلقى اتصالا من خفر السواحل الأميركي، جاء فيه أن هناك قاربا يمر في محنة على بعد أكثر من 200 ميل من سواحل شمال بورتوريكو.
وأبلغ خفر السواحل أنه غير قادر على الوصول إلى القارب. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:05 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:34 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:39 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:00 | 2023-07-04
02:00 | 2023-07-04
00:30 | 2023-07-04
16:00 | 2023-07-03
14:00 | 2023-07-03
12:10 | 2023-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website