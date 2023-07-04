28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
31
o
النبطية
32
o
زحلة
34
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
معركة بالكراسي في فندق! (فيديو)
Lebanon 24
04-07-2023
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطعاً مصوّراً، يوثق إشكالاً داخل أحد الفنادق بمدينة الغردقة الساحلية، المطلة على البحر الأحمر.
وقال ناشرو المقطع إن مشاجرة نشبت بين ملاك الوحدات وبعض النزلاء بالفندق على خلفية خلاف حول تأجير الغرف للمصطافين.
Advertisement
يظهر في الفيديو عدد كبير من الناس يخرجون من باب ردهة الفندق لمساحة مفتوحة، ويفصل بينهم ما يبدو أنهم عمال بالفندق. وبعد ثوان، تطوّر الأمر إلى اشتباك بالأيدي بين طرفي المشكلة، وبدأوا يتراشقون بالكراسي المخصصة لمساحة تناول الطعام. فيما حاول العاملون في الفندق السيطرة على الوضع إلا أنهم فشلوا في ذلك وهربوا من محيط الشجار الذي أصبح أعنف بين بعض الأشخاص.
Advertisement
الأكثر قراءة
إشكال "كبير" وتدافع بين إمرأة وممثلة لبنانيّة مشهورة جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما حصل في منطقة الضبية!
Lebanon 24
إشكال "كبير" وتدافع بين إمرأة وممثلة لبنانيّة مشهورة جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما حصل في منطقة الضبية!
10:21 | 2023-07-03
03/07/2023 10:21:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما أُصيب بشلل في وجهه... الممثل اللبنانيّ يظهر من دون قناعٍ شاهدوا كيف بدا في أحدث ظهور له (صورة)
Lebanon 24
بعدما أُصيب بشلل في وجهه... الممثل اللبنانيّ يظهر من دون قناعٍ شاهدوا كيف بدا في أحدث ظهور له (صورة)
08:05 | 2023-07-03
03/07/2023 08:05:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إنخفاض دولار "صيرفة"... ماذا فعل الصرافون؟
Lebanon 24
بعد إنخفاض دولار "صيرفة"... ماذا فعل الصرافون؟
10:48 | 2023-07-03
03/07/2023 10:48:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان يُحدّد سعراً جديداً لدولار "صيرفة"... كم أصبح؟
Lebanon 24
مصرف لبنان يُحدّد سعراً جديداً لدولار "صيرفة"... كم أصبح؟
10:34 | 2023-07-03
03/07/2023 10:34:10
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. "بنزين ببلاش" لهؤلاء بشرطٍ واحد!
Lebanon 24
في لبنان.. "بنزين ببلاش" لهؤلاء بشرطٍ واحد!
15:39 | 2023-07-03
03/07/2023 03:39:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
02:00 | 2023-07-04
اختفى قبل 8 سنوات ثم ظهر فجأة بحالة يرثى لها!
01:49 | 2023-07-04
نجا من الموت بأعجوبة.. إنقاذ مغامر ضل طريقه 137 يوما في المحيط
00:30 | 2023-07-04
مدرب كمال الأجسام جو ليندنر سقط جثة هامدة بين يدي صديقته.. فمن هي نيشا؟
16:00 | 2023-07-03
الفشل... خطوات بسيطة تساعدك على تجاوزه
14:00 | 2023-07-03
إكتشاف صخرة غريبة الشكل على المريخ!
12:10 | 2023-07-03
تطوّر خطير غير مسبوق.. درجات حرارة قياسية في الأرض والبحر
فيديو
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
04/07/2023 14:16:28
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
23:00 | 2023-07-01
04/07/2023 14:16:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
04:48 | 2023-06-30
04/07/2023 14:16:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact