معركة بالكراسي في فندق! (فيديو)

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطعاً مصوّراً، يوثق إشكالاً داخل أحد الفنادق بمدينة الغردقة الساحلية، المطلة على البحر الأحمر.وقال ناشرو المقطع إن مشاجرة نشبت بين ملاك الوحدات وبعض النزلاء بالفندق على خلفية خلاف حول تأجير الغرف للمصطافين.يظهر في الفيديو عدد كبير من الناس يخرجون من باب ردهة الفندق لمساحة مفتوحة، ويفصل بينهم ما يبدو أنهم عمال بالفندق. وبعد ثوان، تطوّر الأمر إلى اشتباك بالأيدي بين طرفي المشكلة، وبدأوا يتراشقون بالكراسي المخصصة لمساحة تناول الطعام. فيما حاول العاملون في الفندق السيطرة على الوضع إلا أنهم فشلوا في ذلك وهربوا من محيط الشجار الذي أصبح أعنف بين بعض الأشخاص.