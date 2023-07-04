كلبة أنجبت 8 جراء في قاعدة للجيش الأميركي في الشرق الأوسط!

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أنقذ جنود من الجيش الأميركي المنتشرين في الشرق الأوسط كلبة و8 جراء حديثي الولادة "من حالة مروعة"، ليتحول الأمر إلى نوع من الصداقة معهم، وفق تقرير لشبكة "فوكس نيوز".وكانت الكلبة الضالة التي تدعى "ميتبول" حاملا، كما قالت منظمة "باوز أوف وار" غير الربحية ومقرها نيويورك لشبكة فوكس نيوز في رسالة بالبريد الإلكتروني.وحفرت الكلبة تحت حاوية شحن في قاعدة عسكرية للجنود بحثا عن مكان لتلد الجراء، حيث وجدها الجنود هناك، وقدموا الطعام والماء عندما أنجبت ثمانية جراء.وبعد فترة وجيزة من ولادة ميتبول، ضربت عاصفة ثلجية نادرة المنطقة، حيث تدخل الجنود مرة أخرى، وأنقذوا الكلبة والجراء من العوامل الجوية القاسية، وأخذوا الحيوانات إلى مكان دافئ وآمن للتعافي.وقالت المنظمة إن "رعاية ميتبول وجرائها أعطت الجنود شيئا إيجابيا للتركيز عليه" أثناء تواجدهم بعيدا عن ديارهم، وقد تشكلت روابط بين الجنود والجراء خلال تلك الفترة". (الحرة)