25
o
بيروت
29
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
29
o
بشري
25
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
كلبة أنجبت 8 جراء في قاعدة للجيش الأميركي في الشرق الأوسط!
Lebanon 24
04-07-2023
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أنقذ جنود من الجيش الأميركي المنتشرين في الشرق الأوسط كلبة و8 جراء حديثي الولادة "من حالة مروعة"، ليتحول الأمر إلى نوع من الصداقة معهم، وفق تقرير لشبكة "فوكس نيوز".
وكانت الكلبة الضالة التي تدعى "ميتبول" حاملا، كما قالت منظمة "باوز أوف وار" غير الربحية ومقرها نيويورك لشبكة فوكس نيوز في رسالة بالبريد الإلكتروني.
Advertisement
وحفرت الكلبة تحت حاوية شحن في قاعدة عسكرية للجنود بحثا عن مكان لتلد الجراء، حيث وجدها الجنود هناك، وقدموا الطعام والماء عندما أنجبت ثمانية جراء.
وبعد فترة وجيزة من ولادة ميتبول، ضربت عاصفة ثلجية نادرة المنطقة، حيث تدخل الجنود مرة أخرى، وأنقذوا الكلبة والجراء من العوامل الجوية القاسية، وأخذوا الحيوانات إلى مكان دافئ وآمن للتعافي.
وقالت المنظمة إن "رعاية ميتبول وجرائها أعطت الجنود شيئا إيجابيا للتركيز عليه" أثناء تواجدهم بعيدا عن ديارهم، وقد تشكلت روابط بين الجنود والجراء خلال تلك الفترة". (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معطياتٌ مهمة عن سعر الدولار.. كيف يتحرّك مصرف لبنان؟
Lebanon 24
معطياتٌ مهمة عن سعر الدولار.. كيف يتحرّك مصرف لبنان؟
05:00 | 2023-07-04
04/07/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في برج حمود... ماذا في المعلومات الأوّليّة؟
Lebanon 24
جريمة مروّعة في برج حمود... ماذا في المعلومات الأوّليّة؟
10:28 | 2023-07-04
04/07/2023 10:28:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساةٌ تهزّ الجنوب.. شقيقان يموتان بحادثةٍ مؤلمة! (صورة)
Lebanon 24
مأساةٌ تهزّ الجنوب.. شقيقان يموتان بحادثةٍ مؤلمة! (صورة)
14:33 | 2023-07-04
04/07/2023 02:33:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ بارز يكشفه خبيرٌ عن الدولار.. ماذا أعلن عن "صيرفة"؟
Lebanon 24
أمرٌ بارز يكشفه خبيرٌ عن الدولار.. ماذا أعلن عن "صيرفة"؟
03:44 | 2023-07-04
04/07/2023 03:44:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظاتٌ مروعة تغمرُ مسبحاً في الشّمال.. ما حصل مع أحد الأطفال مُحزن جداً!
Lebanon 24
لحظاتٌ مروعة تغمرُ مسبحاً في الشّمال.. ما حصل مع أحد الأطفال مُحزن جداً!
12:27 | 2023-07-04
04/07/2023 12:27:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:00 | 2023-07-04
"تاكسي" نهري في دولة عربيّة!
12:54 | 2023-07-04
بطلق ناري مجهول المصدر.. إبن السنتين يفارق الحياة
11:30 | 2023-07-04
في دولة عربيّة... قتل زوجته وجارته ومن ثمّ انتحرّ!
11:00 | 2023-07-04
حكم عليه بالسجن مدى الحياة... رجل قتل زوجته وطفليه بالحبل!
10:03 | 2023-07-04
صحافيّة تتعرّض لاعتداء وحشيّ... نُقلت إلى المستشفى وهذه حالتها الصحيّة (صورة)
08:00 | 2023-07-04
لحظات مرعبة... هكذا صدم بسيارته عائلة بأكملها! (فيديو)
فيديو
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
05/07/2023 05:02:46
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
23:00 | 2023-07-01
05/07/2023 05:02:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
04:48 | 2023-06-30
05/07/2023 05:02:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact