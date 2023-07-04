"تاكسي" نهري في دولة عربيّة!

Advertisement

انطلقت في بغداد أولى رحلات التاكسي النهري ضمن مشروع حكومي لفك الاختناقات المرورية.مشروع التكسي النهري، قد يكون أنجع وسيلة للتخلص من الازدحام المروري، هذا ما خلصت إليه الحكومة العراقية، وبدأت في تطبيقه كأحد الحلول لفك الاختناقات المرورية داخل العاصمة بغداد.أسطول من الزوارق الصديقة للبيئة وفرتها وزارة النقل العراقية لإنجاح المشروع الذي افتتحت مرحلته الأولى.