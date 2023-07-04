Advertisement

منوعات

"تاكسي" نهري في دولة عربيّة!

Lebanon 24
04-07-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1084162-638240838185030392.jpg
Doc-P-1084162-638240838185030392.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انطلقت في بغداد أولى رحلات التاكسي النهري ضمن مشروع حكومي لفك الاختناقات المرورية.

مشروع التكسي النهري، قد يكون أنجع وسيلة للتخلص من الازدحام المروري، هذا ما خلصت إليه الحكومة العراقية، وبدأت في تطبيقه كأحد الحلول لفك الاختناقات المرورية داخل العاصمة بغداد.
Advertisement

أسطول من الزوارق الصديقة للبيئة وفرتها وزارة النقل العراقية لإنجاح المشروع الذي افتتحت مرحلته الأولى.
ويقول مهند ريحان، وهو كابتن تكسي نهري: "التكسي النهري المتوفر حاليا يضم زوارق تتسع لـ40 شخص و30 شخص و10 أشخاص، وهذه الزوارق تمتاز بأعلى مواصفات السلامة الدولية وهي صديقة للبيئة". (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2023-07-04
12:54 | 2023-07-04
11:30 | 2023-07-04
11:00 | 2023-07-04
10:03 | 2023-07-04
08:00 | 2023-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website