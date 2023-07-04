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منوعات
"تاكسي" نهري في دولة عربيّة!
Lebanon 24
04-07-2023
|
16:00
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انطلقت في بغداد أولى رحلات التاكسي النهري ضمن مشروع حكومي لفك الاختناقات المرورية.
مشروع التكسي النهري، قد يكون أنجع وسيلة للتخلص من الازدحام المروري، هذا ما خلصت إليه الحكومة العراقية، وبدأت في تطبيقه كأحد الحلول لفك الاختناقات المرورية داخل العاصمة بغداد.
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أسطول من الزوارق الصديقة للبيئة وفرتها وزارة النقل العراقية لإنجاح المشروع الذي افتتحت مرحلته الأولى.
ويقول مهند ريحان، وهو كابتن تكسي نهري: "التكسي النهري المتوفر حاليا يضم زوارق تتسع لـ40 شخص و30 شخص و10 أشخاص، وهذه الزوارق تمتاز بأعلى مواصفات السلامة الدولية وهي صديقة للبيئة". (سكاي نيوز)
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