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صحافيّة تتعرّض لاعتداء وحشيّ... نُقلت إلى المستشفى وهذه حالتها الصحيّة (صورة)

Lebanon 24
04-07-2023 | 10:03
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أُدخلت صحافية استقصائية روسية تعمل لحساب صحيفة نوفايا غازيتا المستقلة المستشفى، بعدما تعرضت لضرب مبرح في الشيشان، على ما ذكرت الصحيفة ومنظمة "ميوريال" الروسية غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان.
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وتعرضت إيلينا ميلاشينا، الخبيرة بشؤون الشيشان، لاعتداء بعدما توجهت إلى هذه الجمهورية الروسية الواقعة في القوقاز لتغطية جلسة النطق بالحكم في إحدى القضايا، على ما أوضحت "ميموريال".

وأضافت المنظمة الحقوقية في بيان أنّ "أصابع إيلينا ميلاشينا تعرّضت لكسور، وهي تفقد وعيها من وقت لآخر"، مشيرة إلى أنّها "مصابة برضوض كثيرة في أنحاء جسمها".

وفي صور نشرتها عبر تلغرام صحيفة نوفايا غازيتا، ظهرت ميلاشينا وهي على سرير مستشفى مع ضمّادات على ذراعيها فيما رشّ المعتدون على وجهها بمادة خضراء اللون وقد بدا عليه الانتفاخ.

وأوضحت "ميموريال" أنّ السيارة التي كانت الصحافية فيها برفقة المحامي ألكسندر نيموف تعرّضت لهجوم شنّه "رجال مسلّحون" على الطريق بين المطار والعاصمة الشيشانية غروزني.

وأضافت المنظّمة أنّ الصحافية والمحامي "تعرّضا لضرب مبرح مع ركل بالأقدام، على الوجه حتى، وهُدّدا بالقتل مع تصويب مسدس على رأسيهما". (العربية)
 
صحافية روسية مضربوة في الشيشان

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