"كانت تبحث عن الطعام".. شاهد سمكة قرش "متهورة" تلاحق المصطافين على الشاطئ!

فاجأت سمكة قرش المصطافين على شاطئ نافار بولاية فلوريدا الأميركية أمس الثلاثاء، حيث كانت تسبح بطريقة سريعة جدا وعلى مسافة قريبة جداً من الشاطئ ما تسبب في حالة من الهلع بين المصطافين.

وبحسب ما أوردته "نيويورك بوست" New York Post، فقد شوهدت أسماك القرش تسبح في المياه الضحلة في العديد من شواطئ فلوريدا في عطلة نهاية الأسبوع في الرابع من تموز.

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وظهرت سمكة القرش في مقطع فيديو وهي تدخل وتخرج من المياه الضحلة بأحد شواطئ فلوريدا، على مسافة قريبة جداً، لا تتخطى بضعة أمتار كما يوضح الفيديو.



وبدا القرش سريعا جداً ويضرب بقوة، مما أثار هلع المصطافين الذين هرعوا إلى خارج المياه وهم يصرخون، فيما ظهرت زعنفة القرش وهي تدور في الأمواج بوضوح.







ونقلت "نيويورك بوست" عن كينادي برينلي، عالم الأحياء البحرية في Emerald Coast Wildlife Refuge، القول إن القرش في الفيديو كان يظهر سلوك البحث عن الطعام.



وأضاف أن مشاهدة أسماك القرش أكثر شيوعًا خلال شهر حزيران أكثر من أي شهر آخر، لذا فليس من المستغرب أنها لا تزال تُشاهد في شهر تموز.



وقد تم الإبلاغ عن 16 هجوما لأسماك قرش أميركية هذا الصيف، منها 9 في فلوريدا فقط، ولكن لم تكن أي منها قاتلة، وفق موقع "تراكنغ شاركس" Tracking Sharks، بحسب وسائل الإعلام الأميركية. (العربية)