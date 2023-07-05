توفي خنقاً بسلك لف حول عنقه.. والسبب دراجة نارية!

قتل رجل ستيني داخل منزله بطريقة مأساوية في مدينة حماة شمال سوريا، أمس الثلاثاء، خلال محاولة لصين اثنين سرقة دراجته النارية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له: "عثر أهالي على جثة رجل، في العقد السادس من العمر، توفي خنقا، بسلك لف حول عنقه، بعد أن تم تقييد يديه وقدميه، داخل منزله، في حي الشرقية بمدينة حماة".

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وأضاف أن "الرجل قتل بعد سرقة دراجته النارية من قبل لصين لهما سجل إجرامي سابق، واللذين تم القبض عليهما من قبل الأجهزة الأمنية في المدينة".





وزارة الداخلية السورية ذكرت بدورها أنه "تم توقيف القاتل وإلقاء القبض على شركائه بفترة وجيزة".



وقالت الوزارة إن "قسم شرطة الحميدية وفرع الأمن الجنائي في حماة أخبر بتمكن أهالي حي الشرقية من الإمساك بشخص قام بسرقة دراجة نارية من أحد المنازل وكان برفقته شخص تمكن من الفرار".



وأضافت "توجهت دورية إلى المكان وتم إلقاء القبض على الشخص المطلوب والتحرز على الدراجة وتبين أنه يدعى (هيثم. ش) وبدلالته تم التوجه إلى المنزل الذي قاموا بسرقة الدراجة منه وتبين أنه يعود لرجل ستيني يدعى (مصطفى . ع) مواليد 1956".



وتابعت: "بعد الدخول إلى المنزل شوهد صاحبه متوفي ملقى على الأرض ومقيد اليدين والقدمين ومغطى كامل وجهه بلاصق عريض وملفوف على رقبته كبل (شريط) هوائي، وحضرت هيئة الكشف الطبي والقضائي وتبين أن زمن الوفاة مضى عليه أربع ساعات ويعود سببه إلى القصور التنفسي الحاد الناجم عن الخنق برباط".



وأكدت أنه "تم نقل الجثة إلى المشفى والتحرز على أدوات الجريمة، وبالتحقيق مع المقبوض عليه (هيثم) اعترف باتفاقه مع شخص يدعى (محمد. ط) على قتل المغدور وسرقته ونقل المسروقات مع شخص يدعى (كرم. ق)، واللذان تم إلقاء القبض عليهما وبالتحقيق معهما اعترفا بما نسب إليهما".



وأشارت إلى أنه "وبتدقيق وضعهم تبين أنهما من أرباب السوابق بجرائم السرقة. وتم اتخاذ الإجراء اللازم بحقهم ومازالت التحقيقات مستمرة معهم لكشف جميع ملابسات الجريمة". (الحرة)